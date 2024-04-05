Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Серія А: розклад і результати матчів 31-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 31-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

"Рома" – "Лаціо" / Фото: Associated Press

Центральним поєдинком туру стане римське дербі.

5 – 8 квітня відбудуться матчі 31-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Салернітана" – "Сассуоло".

У суботу "Мілан" прийме "Лечче", у римському дербі сильнішого визначатимуть "Рома" та "Лаціо", а "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка вдома зіграє проти "Торіно".

В неділю чинний чемпіон "Наполі" завітає в гості до "Монци", "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського на виїзді зійдеться з "Вероною", "Аталанта" гостюватиме у "Кальярі", а "Ювентус" прийматиме "Фіорентину".

Завершиться тур у понеділок, коли беззаперечний лідер чемпіонату "Інтер" приїде в гості до "Удінезе".

  • Після 30-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (79 очок). Другу позицію посідає "Мілан" (65). На третій сходинці – "Ювентус" (59). Топ-4 сенсаційно замикає "Болонья" (57).
  • Матчі 32-го туру Серії А відбудуться 12 – 15 квітня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР
П'ятниця, 5 квітня
21:45 САЛЕРНІТАНА   _:_   САССУОЛО
Субота, 6 квітня
16:00 МІЛАН   _:_   ЛЕЧЧЕ
19:00 РОМА   _:_   ЛАЦІО
21:45 ЕМПОЛІ   _:_   ТОРІНО
Неділя, 7 квітня
13:30 ФРОЗІНОНЕ   _:_   БОЛОНЬЯ
16:00 МОНЦА   _:_   НАПОЛІ
19:00 ВЕРОНА   _:_   ДЖЕНОА
19:00 КАЛЬЯРІ   _:_   АТАЛАНТА
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   ФІОРЕНТИНА
Понеділок, 8 квітня
21:45 УДІНЕЗЕ   _:_   ІНТЕР

Таблиця Серії А після 30-го туру

Таблиця Серії А після 30-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 30-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

АПЛ: результати матчів 31-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

"Челсі" у божевільному матчі АПЛ з 7 голами вирвав перемогу над "Манчестер Юнайтед" (відео)

Кубок України з футболу: результати матчів 1/2 фіналу

Повʼязані теми:

Наступна публікація