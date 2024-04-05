Серія А: розклад і результати матчів 31-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Центральним поєдинком туру стане римське дербі.
5 – 8 квітня відбудуться матчі 31-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Салернітана" – "Сассуоло".
У суботу "Мілан" прийме "Лечче", у римському дербі сильнішого визначатимуть "Рома" та "Лаціо", а "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка вдома зіграє проти "Торіно".
В неділю чинний чемпіон "Наполі" завітає в гості до "Монци", "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського на виїзді зійдеться з "Вероною", "Аталанта" гостюватиме у "Кальярі", а "Ювентус" прийматиме "Фіорентину".
Завершиться тур у понеділок, коли беззаперечний лідер чемпіонату "Інтер" приїде в гості до "Удінезе".
- Після 30-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (79 очок). Другу позицію посідає "Мілан" (65). На третій сходинці – "Ювентус" (59). Топ-4 сенсаційно замикає "Болонья" (57).
- Матчі 32-го туру Серії А відбудуться 12 – 15 квітня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР
|П'ятниця, 5 квітня
|21:45
|САЛЕРНІТАНА
|_:_
|САССУОЛО
|Субота, 6 квітня
|16:00
|МІЛАН
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|19:00
|РОМА
|_:_
|ЛАЦІО
|21:45
|ЕМПОЛІ
|_:_
|ТОРІНО
|Неділя, 7 квітня
|13:30
|ФРОЗІНОНЕ
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|16:00
|МОНЦА
|_:_
|НАПОЛІ
|19:00
|ВЕРОНА
|_:_
|ДЖЕНОА
|19:00
|КАЛЬЯРІ
|_:_
|АТАЛАНТА
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|Понеділок, 8 квітня
|21:45
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|ІНТЕР
Таблиця Серії А після 30-го туру
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