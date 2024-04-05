Серія А: розклад і результати матчів 31-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

5 – 8 квітня відбудуться матчі 31-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Салернітана" – "Сассуоло".

У суботу "Мілан" прийме "Лечче", у римському дербі сильнішого визначатимуть "Рома" та "Лаціо", а "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка вдома зіграє проти "Торіно".

В неділю чинний чемпіон "Наполі" завітає в гості до "Монци", "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського на виїзді зійдеться з "Вероною", "Аталанта" гостюватиме у "Кальярі", а "Ювентус" прийматиме "Фіорентину".

Завершиться тур у понеділок, коли беззаперечний лідер чемпіонату "Інтер" приїде в гості до "Удінезе".

Після 30-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (79 очок). Другу позицію посідає "Мілан" (65). На третій сходинці – "Ювентус" (59). Топ-4 сенсаційно замикає "Болонья" (57).

Матчі 32-го туру Серії А відбудуться 12 – 15 квітня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".

Таблиця Серії А після 30-го туру

Таблиця Серії А після 30-го туру / Фото: flashscore.ua

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