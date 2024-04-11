Серія А: розклад і результати матчів 32-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

12 – 15 квітня відбудуться матчі 32-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Лаціо" – "Салернітана" .

У суботу "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка на виїзді зіграє проти "Лечче", "Ювентус" в гостях позмагається з "Торіно", а "Болонья" прийме "Монцу".

В неділю чинний чемпіон "Наполі" прийматиме "Фрозіноне", "Мілан" на виїзді зустрінеться із "Сассуоло", "Рома" гостюватиме в "Удінезе", а беззаперечний лідер чемпіонату "Інтер" вдома зійдеться з "Кальярі".

Завершиться тур у понеділок: "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського проведе виїзну гру з "Фіорентиною", а "Аталанта" на своєму полі протистоятиме "Вероні".

Після 31-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (82 очки). Другу позицію посідає "Мілан" (68). На третій сходинці – "Ювентус" (62). Топ-4 сенсаційно замикає "Болонья" (58).

Матчі 33-го туру Серії А відбудуться 19 – 22 квітня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".

Таблиця Серії А після 31-го туру

Таблиця Серії А після 31-го туру / Фото: flashscore.ua

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