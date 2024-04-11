Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Серія А: розклад і результати матчів 32-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 32-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Фанати на матчі Серії А / Фото: Associated Press

Міланський "Інтер" наближається до завоювання "скудетто".

12 – 15 квітня відбудуться матчі 32-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Лаціо" – "Салернітана"  .

У суботу "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка на виїзді зіграє проти "Лечче", "Ювентус" в гостях позмагається з "Торіно", а "Болонья" прийме "Монцу".

В неділю чинний чемпіон "Наполі" прийматиме "Фрозіноне", "Мілан" на виїзді зустрінеться із "Сассуоло", "Рома" гостюватиме в "Удінезе", а беззаперечний лідер чемпіонату "Інтер" вдома зійдеться з "Кальярі".

Завершиться тур у понеділок: "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського проведе виїзну гру з "Фіорентиною", а "Аталанта" на своєму полі протистоятиме "Вероні".

  • Після 31-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (82 очки). Другу позицію посідає "Мілан" (68). На третій сходинці – "Ювентус" (62). Топ-4 сенсаційно замикає "Болонья" (58).
  • Матчі 33-го туру Серії А відбудуться 19 – 22 квітня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР
П'ятниця, 12 квітня
21:45 ЛАЦІО   _:_   САЛЕРНІТАНА
Субота, 13 квітня
16:00 ЛЕЧЧЕ   _:_   ЕМПОЛІ
19:00 ТОРІНО   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 БОЛОНЬЯ   _:_   МОНЦА
Неділя, 14 квітня
13:30 НАПОЛІ   _:_   ФРОЗІНОНЕ
16:00 САССУОЛО   _:_   МІЛАН
19:00 УДІНЕЗЕ   _:_   РОМА
21:45 ІНТЕР   _:_   КАЛЬЯРІ
Понеділок, 15 квітня
19:30 ФІОРЕНТИНА   _:_   ДЖЕНОА
21:45 АТАЛАНТА   _:_   ВЕРОНА

Таблиця Серії А після 31-го туру

Таблиця Серії А після 31-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 31-го туру / Фото: flashscore.ua

Підписуйтеся на канали TSN.ua у Telegram та Viber, а також сторінки TSN.ua та ТСН Проспорт у Facebook.

Читайте також:

Ла Ліга: розклад і результати матчів 31-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Ліга Європи: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

Ліга конференцій: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

Повʼязані теми:

Наступна публікація