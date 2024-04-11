Серія А: розклад і результати матчів 32-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Міланський "Інтер" наближається до завоювання "скудетто".
12 – 15 квітня відбудуться матчі 32-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Лаціо" – "Салернітана" .
У суботу "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка на виїзді зіграє проти "Лечче", "Ювентус" в гостях позмагається з "Торіно", а "Болонья" прийме "Монцу".
В неділю чинний чемпіон "Наполі" прийматиме "Фрозіноне", "Мілан" на виїзді зустрінеться із "Сассуоло", "Рома" гостюватиме в "Удінезе", а беззаперечний лідер чемпіонату "Інтер" вдома зійдеться з "Кальярі".
Завершиться тур у понеділок: "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського проведе виїзну гру з "Фіорентиною", а "Аталанта" на своєму полі протистоятиме "Вероні".
- Після 31-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (82 очки). Другу позицію посідає "Мілан" (68). На третій сходинці – "Ювентус" (62). Топ-4 сенсаційно замикає "Болонья" (58).
- Матчі 33-го туру Серії А відбудуться 19 – 22 квітня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР
|П'ятниця, 12 квітня
|21:45
|ЛАЦІО
|_:_
|САЛЕРНІТАНА
|Субота, 13 квітня
|16:00
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|ЕМПОЛІ
|19:00
|ТОРІНО
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|МОНЦА
|Неділя, 14 квітня
|13:30
|НАПОЛІ
|_:_
|ФРОЗІНОНЕ
|16:00
|САССУОЛО
|_:_
|МІЛАН
|19:00
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|РОМА
|21:45
|ІНТЕР
|_:_
|КАЛЬЯРІ
|Понеділок, 15 квітня
|19:30
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|ДЖЕНОА
|21:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|ВЕРОНА
Таблиця Серії А після 31-го туру
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