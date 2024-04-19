Серія А: розклад і результати матчів 33-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

"Інтер" достроково завоює "скудетто", якщо в дербі обіграє "Мілан".
19 – 22 квітня відбудуться матчі 33-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю: "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського прийме "Лаціо", а "Ювентус" на виїзді зустрінеться з "Кальярі".
У суботу "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка вдома зіграє з "Наполі".
Завершиться тур у понеділок: "Рома" на своєму полі зійдеться з "Болоньєю", а в центральному матчі туру силами поміряються "Інтер" та "Мілан". Перемога дозволить "нерадзуррі" достроково стати чемпіонами.
- Після 32-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (83 очки). Другу позицію посідає "Мілан" (69). На третій сходинці – "Ювентус" (63). Топ-4 сенсаційно замикає "Болонья" (59).
- Матчі 34-го туру Серії А відбудуться 28 квітня (базова дата).
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР
|П'ятниця, 19 квітня
|19:30
|ДЖЕНОА
|_:_
|ЛАЦІО
|21:45
|КАЛЬЯРІ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|Субота, 20 квітня
|19:00
|ЕМПОЛІ
|_:_
|НАПОЛІ
|21:45
|ВЕРОНА
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|Неділя, 21 квітня
|13:30
|САССУОЛО
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|16:00
|ТОРІНО
|_:_
|ФРОЗІНОНЕ
|19:00
|САЛЕРНІТАНА
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|21:45
|МОНЦА
|_:_
|АТАЛАНТА
|Понеділок, 22 квітня
|19:30
|РОМА
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|21:45
|МІЛАН
|_:_
|ІНТЕР
Таблиця Серії А після 32-го туру
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