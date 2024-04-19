Серія А: розклад і результати матчів 33-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

"Інтер" достроково завоює "скудетто", якщо в дербі обіграє "Мілан".

19 – 22 квітня відбудуться матчі 33-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю: "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського прийме "Лаціо", а "Ювентус" на виїзді зустрінеться з "Кальярі".

У суботу "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка вдома зіграє з "Наполі".

Завершиться тур у понеділок: "Рома" на своєму полі зійдеться з "Болоньєю", а в центральному матчі туру силами поміряються "Інтер" та "Мілан". Перемога дозволить "нерадзуррі" достроково стати чемпіонами.

Після 32-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (83 очки). Другу позицію посідає "Мілан" (69). На третій сходинці – "Ювентус" (63). Топ-4 сенсаційно замикає "Болонья" (59).

Матчі 34-го туру Серії А відбудуться 28 квітня (базова дата).

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".

Таблиця Серії А після 32-го туру

Таблиця Серії А після 32-го туру / Фото: flashscore.ua

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