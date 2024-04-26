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Серія А: розклад і результати матчів 34-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 34-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

"Мілан" – "Ювентус" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру "Ювентус" прийматиме "Мілан".

26 – 29 квітня відбудуться матчі 34-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Фрозіноне" – "Салернітана".

У суботу в центральному матчі туру "Ювентус" на своєму полі позмагається з "Міланом".

В неділю "Інтер", який минулого туру здолав "Мілан" і достроково став чемпіоном Італії, прийме "Торіно". Того ж дня "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка приїде в гості до "Аталанти", а "Наполі" вдома зіграє проти "Роми".

Завершиться тур у понеділок: "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського в рідних стінах зустрінеться з "Кальярі".

  • За п'ять турів до кінця таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (86 очок), який уже забезпечив собі "скудетто". Другу позицію посідає "Мілан" (69). На третій сходинці – "Ювентус" (64). Четвертою йде "Болонья" (62). На п'ятому місці, яке також дає путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон, перебуває "Рома" (58).
  • Матчі 35-го туру Серії А відбудуться 3 – 6 травня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР / 34 ТУР
П'ятниця, 26 квітня
21:45 ФРОЗІНОНЕ   _:_   САЛЕРНІТАНА
Субота, 27 квітня
16:00 ЛЕЧЧЕ   _:_   МОНЦА
19:00 ЮВЕНТУС   _:_   МІЛАН
21:45 ЛАЦІО   _:_   ВЕРОНА
Неділя, 28 квітня
13:30 ІНТЕР   _:_   ТОРІНО
16:00 БОЛОНЬЯ   _:_   УДІНЕЗЕ
19:00 АТАЛАНТА   _:_   ЕМПОЛІ
19:00 НАПОЛІ   _:_   РОМА
21:45 ФІОРЕНТИНА   _:_   САССУОЛО
Понеділок, 29 квітня
21:45 ДЖЕНОА   _:_   КАЛЬЯРІ

Таблиця Серії А після 33-го туру

Таблиця Серії А після 33-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 33-го туру / Фото: flashscore.ua

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