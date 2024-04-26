Серія А: розклад і результати матчів 34-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

26 – 29 квітня відбудуться матчі 34-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Фрозіноне" – "Салернітана".

У суботу в центральному матчі туру "Ювентус" на своєму полі позмагається з "Міланом".

В неділю "Інтер", який минулого туру здолав "Мілан" і достроково став чемпіоном Італії, прийме "Торіно". Того ж дня "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка приїде в гості до "Аталанти", а "Наполі" вдома зіграє проти "Роми".

Завершиться тур у понеділок: "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського в рідних стінах зустрінеться з "Кальярі".

За п'ять турів до кінця таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (86 очок), який уже забезпечив собі "скудетто". Другу позицію посідає "Мілан" (69). На третій сходинці – "Ювентус" (64). Четвертою йде "Болонья" (62). На п'ятому місці, яке також дає путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон, перебуває "Рома" (58).

Матчі 35-го туру Серії А відбудуться 3 – 6 травня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".

Таблиця Серії А після 33-го туру

Таблиця Серії А після 33-го туру / Фото: flashscore.ua

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