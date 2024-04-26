Серія А: розклад і результати матчів 34-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Ювентус" прийматиме "Мілан".
26 – 29 квітня відбудуться матчі 34-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Фрозіноне" – "Салернітана".
У суботу в центральному матчі туру "Ювентус" на своєму полі позмагається з "Міланом".
В неділю "Інтер", який минулого туру здолав "Мілан" і достроково став чемпіоном Італії, прийме "Торіно". Того ж дня "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка приїде в гості до "Аталанти", а "Наполі" вдома зіграє проти "Роми".
Завершиться тур у понеділок: "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського в рідних стінах зустрінеться з "Кальярі".
- За п'ять турів до кінця таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (86 очок), який уже забезпечив собі "скудетто". Другу позицію посідає "Мілан" (69). На третій сходинці – "Ювентус" (64). Четвертою йде "Болонья" (62). На п'ятому місці, яке також дає путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон, перебуває "Рома" (58).
- Матчі 35-го туру Серії А відбудуться 3 – 6 травня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
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|П'ятниця, 26 квітня
|21:45
|ФРОЗІНОНЕ
|_:_
|САЛЕРНІТАНА
|Субота, 27 квітня
|16:00
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|МОНЦА
|19:00
|ЮВЕНТУС
|_:_
|МІЛАН
|21:45
|ЛАЦІО
|_:_
|ВЕРОНА
|Неділя, 28 квітня
|13:30
|ІНТЕР
|_:_
|ТОРІНО
|16:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|19:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|ЕМПОЛІ
|19:00
|НАПОЛІ
|_:_
|РОМА
|21:45
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|САССУОЛО
|Понеділок, 29 квітня
|21:45
|ДЖЕНОА
|_:_
|КАЛЬЯРІ
Таблиця Серії А після 33-го туру
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