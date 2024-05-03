Серія А: розклад і результати матчів 35-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

3 – 6 травня відбудуться матчі 35-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Торіно" – "Болонья".

У суботу "Лаціо" на виїзді позмагається з "Монцою", а "Інтер", який достроково став чемпіоном Італії, приїде в гості до "Сассуоло".

На неділю заплановано матчі за участю команд українців: "Емполі" Віктора Коваленка прийме "Фрозіноне", а "Дженоа" Руслана Малиновського на виїзді зійдеться з "Міланом".

Того ж дня в центральному поєдинку туру "Рома" на своєму полі зіграє з "Ювентусом".

Завершиться тур у понеділок матчами "Салернітана" – "Аталанта" і "Удінезе" – "Наполі".

За чотири тури до кінця таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (89 очок), який уже забезпечив собі "скудетто". Другу позицію посідає "Мілан" (70). На третій сходинці – "Ювентус" (65). Четвертою йде "Болонья" (63). На п'ятому місці, яке також дає путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон, перебуває "Рома" (59).

На шостому місці, в зоні Ліги Європи, наразі йде "Аталанта" (57 очок + матч у запасі). Сьому позицію, яка дозволяє виступити наступного сезону в Лізі конференцій, посідає "Лаціо" (55).

Достроково шанси зберегти прописку в елітному дивізіоні втратила "Салернітана" (15 очок). Також у зоні вильоту перебувають "Удінезе" (29) та "Сассуоло" (26), які ще можуть врятуватися від пониження в класі.

Таблиця Серії А після 34-го туру

Таблиця Серії А після 34-го туру / Фото: flashscore.ua

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