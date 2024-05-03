Серія А: розклад і результати матчів 35-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Рома" зустрінеться з "Ювентусом".
3 – 6 травня відбудуться матчі 35-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Торіно" – "Болонья".
У суботу "Лаціо" на виїзді позмагається з "Монцою", а "Інтер", який достроково став чемпіоном Італії, приїде в гості до "Сассуоло".
На неділю заплановано матчі за участю команд українців: "Емполі" Віктора Коваленка прийме "Фрозіноне", а "Дженоа" Руслана Малиновського на виїзді зійдеться з "Міланом".
Того ж дня в центральному поєдинку туру "Рома" на своєму полі зіграє з "Ювентусом".
Завершиться тур у понеділок матчами "Салернітана" – "Аталанта" і "Удінезе" – "Наполі".
За чотири тури до кінця таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (89 очок), який уже забезпечив собі "скудетто". Другу позицію посідає "Мілан" (70). На третій сходинці – "Ювентус" (65). Четвертою йде "Болонья" (63). На п'ятому місці, яке також дає путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон, перебуває "Рома" (59).
На шостому місці, в зоні Ліги Європи, наразі йде "Аталанта" (57 очок + матч у запасі). Сьому позицію, яка дозволяє виступити наступного сезону в Лізі конференцій, посідає "Лаціо" (55).
Достроково шанси зберегти прописку в елітному дивізіоні втратила "Салернітана" (15 очок). Також у зоні вильоту перебувають "Удінезе" (29) та "Сассуоло" (26), які ще можуть врятуватися від пониження в класі.
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР / 34 ТУР / 35 ТУР
|П'ятниця, 3 травня
|21:45
|ТОРІНО
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|Субота, 4 травня
|19:00
|МОНЦА
|_:_
|ЛАЦІО
|21:45
|САССУОЛО
|_:_
|ІНТЕР
|Неділя, 5 травня
|13:30
|КАЛЬЯРІ
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|16:00
|ВЕРОНА
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|16:00
|ЕМПОЛІ
|_:_
|ФРОЗІНОНЕ
|19:00
|МІЛАН
|_:_
|ДЖЕНОА
|21:45
|РОМА
|_:_
|ЮВЕНТУС
|Понеділок, 6 травня
|19:00
|САЛЕРНІТАНА
|_:_
|АТАЛАНТА
|21:45
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|НАПОЛІ
Таблиця Серії А після 34-го туру
Підписуйтеся на канали TSN.ua у Telegram та Viber, а також сторінки TSN.ua та ТСН Проспорт у Facebook.
Читайте також:
Ла Ліга: розклад і результати матчів 34-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця
Голий матч: футбольна команда зіграла перед публікою без жодного одягу – фото 18+
АПЛ: розклад і результати матчів 36-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця