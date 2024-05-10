Серія А: розклад і результати матчів 36-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

У центральних поєдинках туру "Наполі" прийме "Болонью", а "Аталанта" позмагається з "Ромою".
10 – 13 травня відбудуться матчі 36-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Інтер", який достроково став чемпіоном Італії, завітає в гості до "Фрозіноне".
У суботу "Наполі" прийме "Болонью", а "Мілан" вдома зіграє проти "Кальярі".
На неділю заплановано матчі за участю команд українців: "Емполі" Віктора Коваленка гостюватиме у "Лаціо", а "Дженоа" Руслана Малиновського прийматиме "Сассуоло".
Того ж дня "Ювентус" на своєму полі зустрінеться із "Салернітаною", а "Аталанта" вдома позмагається з "Ромою".
Завершиться тур у понеділок матчами "Лечче" – "Удінезе" та "Фіорентина" – "Монца".
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За три тури до кінця таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (89 очок), який уже забезпечив собі "скудетто". Другу позицію посідає "Мілан" (71). На третій сходинці – "Ювентус" (66). Четвертою йде "Болонья" (64). На п'ятому місці, яке також дає путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон, перебуває "Аталанта" (60 + матч у запасі).
У зоні Ліги Європи наразі йдуть "Рома" (60 очок) та "Лаціо" (56). Сьому позицію, яка дозволяє виступити наступного сезону в Лізі конференцій, посідає "Наполі" (51).
Достроково шанси зберегти прописку в елітному дивізіоні втратила "Салернітана" (15 очок). Також у зоні вильоту перебувають "Удінезе" (30) та "Сассуоло" (29), які ще можуть врятуватися від пониження в класі.
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
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|П'ятниця, 10 травня
|21:45
|ФРОЗІНОНЕ
|_:_
|ІНТЕР
|Субота, 11 травня
|19:00
|НАПОЛІ
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|21:45
|МІЛАН
|_:_
|КАЛЬЯРІ
|Неділя, 12 травня
|13:30
|ЛАЦІО
|_:_
|ЕМПОЛІ
|16:00
|ВЕРОНА
|_:_
|ТОРІНО
|16:00
|ДЖЕНОА
|_:_
|САССУОЛО
|19:00
|ЮВЕНТУС
|_:_
|САЛЕРНІТАНА
|21:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|РОМА
|Понеділок, 13 травня
|19:30
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|21:45
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|МОНЦА
Таблиця Серії А після 35-го туру
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