Серія А: розклад і результати матчів 36-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

У центральних поєдинках туру "Наполі" прийме "Болонью", а "Аталанта" позмагається з "Ромою".

10 – 13 травня відбудуться матчі 36-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Інтер", який достроково став чемпіоном Італії, завітає в гості до "Фрозіноне".

У суботу "Наполі" прийме "Болонью", а "Мілан" вдома зіграє проти "Кальярі".

На неділю заплановано матчі за участю команд українців: "Емполі" Віктора Коваленка гостюватиме у "Лаціо", а "Дженоа" Руслана Малиновського прийматиме "Сассуоло".

Того ж дня "Ювентус" на своєму полі зустрінеться із "Салернітаною", а "Аталанта" вдома позмагається з "Ромою".

Завершиться тур у понеділок матчами "Лечче" – "Удінезе" та "Фіорентина" – "Монца".

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За три тури до кінця таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (89 очок), який уже забезпечив собі "скудетто". Другу позицію посідає "Мілан" (71). На третій сходинці – "Ювентус" (66). Четвертою йде "Болонья" (64). На п'ятому місці, яке також дає путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон, перебуває "Аталанта" (60 + матч у запасі).

У зоні Ліги Європи наразі йдуть "Рома" (60 очок) та "Лаціо" (56). Сьому позицію, яка дозволяє виступити наступного сезону в Лізі конференцій, посідає "Наполі" (51).

Достроково шанси зберегти прописку в елітному дивізіоні втратила "Салернітана" (15 очок). Також у зоні вильоту перебувають "Удінезе" (30) та "Сассуоло" (29), які ще можуть врятуватися від пониження в класі.

Таблиця Серії А після 35-го туру

Таблиця Серії А після 35-го туру / Фото: flashscore.ua

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