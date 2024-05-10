Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Серія А: розклад і результати матчів 36-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 36-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Фанати "Роми" / Фото: Associated Press

У центральних поєдинках туру "Наполі" прийме "Болонью", а "Аталанта" позмагається з "Ромою".

10 – 13 травня відбудуться матчі 36-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Інтер", який достроково став чемпіоном Італії, завітає в гості до "Фрозіноне".

У суботу "Наполі" прийме "Болонью", а "Мілан" вдома зіграє проти "Кальярі".

На неділю заплановано матчі за участю команд українців: "Емполі" Віктора Коваленка гостюватиме у "Лаціо", а "Дженоа" Руслана Малиновського прийматиме "Сассуоло".

Того ж дня "Ювентус" на своєму полі зустрінеться із "Салернітаною", а "Аталанта" вдома позмагається з "Ромою".

Завершиться тур у понеділок матчами "Лечче" – "Удінезе" та "Фіорентина" – "Монца".

Серія А: турнірне становище та розподіл місць у єврокубках на сезон-2024/25

За три тури до кінця таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (89 очок), який уже забезпечив собі "скудетто". Другу позицію посідає "Мілан" (71). На третій сходинці – "Ювентус" (66). Четвертою йде "Болонья" (64). На п'ятому місці, яке також дає путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон, перебуває "Аталанта" (60 + матч у запасі).

У зоні Ліги Європи наразі йдуть "Рома" (60 очок) та "Лаціо" (56). Сьому позицію, яка дозволяє виступити наступного сезону в Лізі конференцій, посідає "Наполі" (51).

Достроково шанси зберегти прописку в елітному дивізіоні втратила "Салернітана" (15 очок). Також у зоні вильоту перебувають "Удінезе" (30) та "Сассуоло" (29), які ще можуть врятуватися від пониження в класі.

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР / 34 ТУР / 35 ТУР / 36 ТУР
П'ятниця, 10 травня
21:45 ФРОЗІНОНЕ   _:_   ІНТЕР
Субота, 11 травня
19:00 НАПОЛІ   _:_   БОЛОНЬЯ
21:45 МІЛАН   _:_   КАЛЬЯРІ
Неділя, 12 травня
13:30 ЛАЦІО   _:_   ЕМПОЛІ
16:00 ВЕРОНА   _:_   ТОРІНО
16:00 ДЖЕНОА   _:_   САССУОЛО
19:00 ЮВЕНТУС   _:_   САЛЕРНІТАНА
21:45 АТАЛАНТА   _:_   РОМА
Понеділок, 13 травня
19:30 ЛЕЧЧЕ   _:_   УДІНЕЗЕ
21:45 ФІОРЕНТИНА   _:_   МОНЦА

Таблиця Серії А після 35-го туру

Таблиця Серії А після 35-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 35-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Ла Ліга: розклад і результати матчів 35-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Рекордна серія триває: "Баєр" здійснив камбек проти "Роми" та вийшов до фіналу Ліги Європи (відео)

"Аталанта" розгромила "Марсель" і вийшла до фіналу Ліги Європи (відео)

Повʼязані теми:

Наступна публікація