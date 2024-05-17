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Серія А: розклад і результати матчів 37-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 37-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Фанати "Інтера" святкують завоювання чемпіонства / Фото: Associated Press

До завершення італійського чемпіонату залишилося зіграти лише два тури.

17 – 20 травня відбудуться матчі 37-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Фіорентиною" та "Наполі".

У суботу "Аталанта" на виїзді зустрінеться з "Лечче", а "Мілан" завітає в гості до "Торіно".

На неділю заплановано матчі за участю команд українців: "Емполі" Віктора Коваленка на виїзді зійдеться з "Удінезе", а "Дженоа" Руслана Малиновського в гостях позмагається з "Ромою".

Також цього дня "Інтер", який достроково став чемпіоном Італії, прийматиме "Лаціо".

Завершиться тур у понеділок матчами "Салернітана" – "Верона" та "Болонья" – "Ювентус".

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За два тури до кінця таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (92 очки), який уже забезпечив собі "скудетто".

Другу позицію гарантував собі "Мілан" (74). На третій сходинці – "Болонья" (67), яка вперше від сезону-1964/65 кваліфікувалася до Ліги чемпіонів.

Четвертим йде "Ювентус" (67), який також зіграє наступного сезону в головному клубному євротурнірі. На п'ятому місці, яке теж дає путівку до ЛЧ, наразі перебуває "Аталанта" (63 + матч у запасі).

У зоні Ліги Європи наразі йдуть "Рома" (60) та "Лаціо" (59). Восьму позицію, яка дозволяє виступити наступного сезону в Лізі конференцій, посідає "Фіорентина" (53 + матч у запасі).

Достроково шанси зберегти прописку в елітному дивізіоні втратила "Салернітана" (16). Також у зоні вильоту перебувають "Емполі" (32) та "Сассуоло" (29), які ще можуть врятуватися від пониження в класі.

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР / 34 ТУР / 35 ТУР / 36 ТУР / 37 ТУР
П'ятниця, 17 травня
21:45 ФІОРЕНТИНА   _:_   НАПОЛІ
Субота, 18 травня
19:00 ЛЕЧЧЕ   _:_   АТАЛАНТА
21:45 ТОРІНО   _:_   МІЛАН
Неділя, 19 травня
13:30 САССУОЛО   _:_   КАЛЬЯРІ
16:00 МОНЦА   _:_   ФРОЗІНОНЕ
16:00 УДІНЕЗЕ   _:_   ЕМПОЛІ
19:00 ІНТЕР   _:_   ЛАЦІО
21:45 РОМА   _:_   ДЖЕНОА
Понеділок, 20 травня
19:30 САЛЕРНІТАНА   _:_   ВЕРОНА
21:45 БОЛОНЬЯ   _:_   ЮВЕНТУС

Таблиця Серії А після 36-го туру

Таблиця Серії А після 36-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 36-го туру / Фото: flashscore.ua

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