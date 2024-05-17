Серія А: розклад і результати матчів 37-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

До завершення італійського чемпіонату залишилося зіграти лише два тури.
17 – 20 травня відбудуться матчі 37-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Фіорентиною" та "Наполі".
У суботу "Аталанта" на виїзді зустрінеться з "Лечче", а "Мілан" завітає в гості до "Торіно".
На неділю заплановано матчі за участю команд українців: "Емполі" Віктора Коваленка на виїзді зійдеться з "Удінезе", а "Дженоа" Руслана Малиновського в гостях позмагається з "Ромою".
Також цього дня "Інтер", який достроково став чемпіоном Італії, прийматиме "Лаціо".
Завершиться тур у понеділок матчами "Салернітана" – "Верона" та "Болонья" – "Ювентус".
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За два тури до кінця таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (92 очки), який уже забезпечив собі "скудетто".
Другу позицію гарантував собі "Мілан" (74). На третій сходинці – "Болонья" (67), яка вперше від сезону-1964/65 кваліфікувалася до Ліги чемпіонів.
Четвертим йде "Ювентус" (67), який також зіграє наступного сезону в головному клубному євротурнірі. На п'ятому місці, яке теж дає путівку до ЛЧ, наразі перебуває "Аталанта" (63 + матч у запасі).
У зоні Ліги Європи наразі йдуть "Рома" (60) та "Лаціо" (59). Восьму позицію, яка дозволяє виступити наступного сезону в Лізі конференцій, посідає "Фіорентина" (53 + матч у запасі).
Достроково шанси зберегти прописку в елітному дивізіоні втратила "Салернітана" (16). Також у зоні вильоту перебувають "Емполі" (32) та "Сассуоло" (29), які ще можуть врятуватися від пониження в класі.
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР / 34 ТУР / 35 ТУР / 36 ТУР / 37 ТУР
|П'ятниця, 17 травня
|21:45
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|НАПОЛІ
|Субота, 18 травня
|19:00
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|АТАЛАНТА
|21:45
|ТОРІНО
|_:_
|МІЛАН
|Неділя, 19 травня
|13:30
|САССУОЛО
|_:_
|КАЛЬЯРІ
|16:00
|МОНЦА
|_:_
|ФРОЗІНОНЕ
|16:00
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|ЕМПОЛІ
|19:00
|ІНТЕР
|_:_
|ЛАЦІО
|21:45
|РОМА
|_:_
|ДЖЕНОА
|Понеділок, 20 травня
|19:30
|САЛЕРНІТАНА
|_:_
|ВЕРОНА
|21:45
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ЮВЕНТУС
Таблиця Серії А після 36-го туру
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