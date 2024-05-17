Серія А: розклад і результати матчів 37-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

До завершення італійського чемпіонату залишилося зіграти лише два тури.

17 – 20 травня відбудуться матчі 37-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Фіорентиною" та "Наполі".

У суботу "Аталанта" на виїзді зустрінеться з "Лечче", а "Мілан" завітає в гості до "Торіно".

На неділю заплановано матчі за участю команд українців: "Емполі" Віктора Коваленка на виїзді зійдеться з "Удінезе", а "Дженоа" Руслана Малиновського в гостях позмагається з "Ромою".

Також цього дня "Інтер", який достроково став чемпіоном Італії, прийматиме "Лаціо".

Завершиться тур у понеділок матчами "Салернітана" – "Верона" та "Болонья" – "Ювентус".

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За два тури до кінця таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (92 очки), який уже забезпечив собі "скудетто".

Другу позицію гарантував собі "Мілан" (74). На третій сходинці – "Болонья" (67), яка вперше від сезону-1964/65 кваліфікувалася до Ліги чемпіонів.

Четвертим йде "Ювентус" (67), який також зіграє наступного сезону в головному клубному євротурнірі. На п'ятому місці, яке теж дає путівку до ЛЧ, наразі перебуває "Аталанта" (63 + матч у запасі).

У зоні Ліги Європи наразі йдуть "Рома" (60) та "Лаціо" (59). Восьму позицію, яка дозволяє виступити наступного сезону в Лізі конференцій, посідає "Фіорентина" (53 + матч у запасі).

Достроково шанси зберегти прописку в елітному дивізіоні втратила "Салернітана" (16). Також у зоні вильоту перебувають "Емполі" (32) та "Сассуоло" (29), які ще можуть врятуватися від пониження в класі.

Таблиця Серії А після 36-го туру

Таблиця Серії А після 36-го туру / Фото: flashscore.ua

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