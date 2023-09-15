Серія А: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Центральними в турі будуть поєдинки "Ювентус" – "Лаціо" та "Інтер" – "Мілан".

16 – 18 вересня​​​​​​​ відбудуться матчі 4-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він відкриється у суботу трьома дуже цікавими поєдинками. "Ювентус" прийматиме "Лаціо", "Інтер" і "Мілан" зіграють у дербі, а чинний чемпіон – "Наполі" – вирушить у гості до "Дженоа" українця Руслана Малиновського.

У неділю "Фіорентина" протистоятиме "Аталанті", а "Рома" під керівництвом Жозе Моурінью прийме "Емполі" ще одного нашого співвітчизника Віктора Коваленка.

Завершиться тур у понеділок матчами "Салернітана" – "Торіно" та "Верона" – "Болонья".

Після 3-го туру таблицю чемпіонату Італії очолюють "Інтер" та "Мілан", які набрали по 9 очок. Далі розташувалися "Ювентус" і "Лечче" (по 7 балів).

Матчі 5-го туру Серії А відбудуться 22 – 24 вересня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / ТУР 4 Субота, 16 вересня 16:00 ЮВЕНТУС _:_ ЛАЦІО 19:00 ІНТЕР _:_ МІЛАН 21:45 ДЖЕНОА _:_ НАПОЛІ Неділя, 17 вересня 13:30 КАЛЬЯРІ _:_ УДІНЕЗЕ 16:00 МОНЦА _:_ ЛЕЧЧЕ 16:00 ФРОЗІНОНЕ _:_ САССУОЛО 19:00 ФІОРЕНТИНА _:_ АТАЛАНТА 21:45 РОМА _:_ ЕМПОЛІ Понеділок, 18 вересня 19:30 САЛЕРНІТАНА _:_ ТОРІНО 21:45 ВЕРОНА _:_ БОЛОНЬЯ

Таблиця Серії А після 3-го туру

Таблиця Серії А після 3-го туру / Фото: flashscore.ua

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