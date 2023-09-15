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Серія А: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Серія А: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

"Інтер" – "Мілан" / Фото: Associated Press

Центральними в турі будуть поєдинки "Ювентус" – "Лаціо" та "Інтер" – "Мілан".

16 – 18 вересня​​​​​​​ відбудуться матчі 4-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він відкриється у суботу трьома дуже цікавими поєдинками. "Ювентус" прийматиме "Лаціо", "Інтер" і "Мілан" зіграють у дербі, а чинний чемпіон – "Наполі" – вирушить у гості до "Дженоа" українця Руслана Малиновського.

У неділю "Фіорентина" протистоятиме "Аталанті", а "Рома" під керівництвом Жозе Моурінью прийме "Емполі" ще одного нашого співвітчизника Віктора Коваленка.

Завершиться тур у понеділок матчами "Салернітана" – "Торіно" та "Верона" – "Болонья".

  • Після 3-го туру таблицю чемпіонату Італії очолюють "Інтер" та "Мілан", які набрали по 9 очок. Далі розташувалися "Ювентус" і "Лечче" (по 7 балів).
  • Матчі 5-го туру Серії А відбудуться 22 – 24 вересня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / ТУР 4
Субота, 16 вересня
16:00 ЮВЕНТУС   _:_   ЛАЦІО
19:00 ІНТЕР   _:_   МІЛАН
21:45 ДЖЕНОА   _:_   НАПОЛІ
Неділя, 17 вересня
13:30 КАЛЬЯРІ   _:_   УДІНЕЗЕ
16:00 МОНЦА   _:_   ЛЕЧЧЕ
16:00 ФРОЗІНОНЕ   _:_   САССУОЛО
19:00 ФІОРЕНТИНА   _:_   АТАЛАНТА
21:45 РОМА   _:_   ЕМПОЛІ
Понеділок, 18 вересня
19:30 САЛЕРНІТАНА   _:_   ТОРІНО
21:45 ВЕРОНА   _:_   БОЛОНЬЯ

Таблиця Серії А після 3-го туру

Таблиця Серії А після 3-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 3-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
18
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