Серія А: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Центральними в турі будуть поєдинки "Ювентус" – "Лаціо" та "Інтер" – "Мілан".
16 – 18 вересня відбудуться матчі 4-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.
Він відкриється у суботу трьома дуже цікавими поєдинками. "Ювентус" прийматиме "Лаціо", "Інтер" і "Мілан" зіграють у дербі, а чинний чемпіон – "Наполі" – вирушить у гості до "Дженоа" українця Руслана Малиновського.
У неділю "Фіорентина" протистоятиме "Аталанті", а "Рома" під керівництвом Жозе Моурінью прийме "Емполі" ще одного нашого співвітчизника Віктора Коваленка.
Завершиться тур у понеділок матчами "Салернітана" – "Торіно" та "Верона" – "Болонья".
- Після 3-го туру таблицю чемпіонату Італії очолюють "Інтер" та "Мілан", які набрали по 9 очок. Далі розташувалися "Ювентус" і "Лечче" (по 7 балів).
- Матчі 5-го туру Серії А відбудуться 22 – 24 вересня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / ТУР 4
|Субота, 16 вересня
|16:00
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ЛАЦІО
|19:00
|ІНТЕР
|_:_
|МІЛАН
|21:45
|ДЖЕНОА
|_:_
|НАПОЛІ
|Неділя, 17 вересня
|13:30
|КАЛЬЯРІ
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|16:00
|МОНЦА
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|16:00
|ФРОЗІНОНЕ
|_:_
|САССУОЛО
|19:00
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|АТАЛАНТА
|21:45
|РОМА
|_:_
|ЕМПОЛІ
|Понеділок, 18 вересня
|19:30
|САЛЕРНІТАНА
|_:_
|ТОРІНО
|21:45
|ВЕРОНА
|_:_
|БОЛОНЬЯ
Таблиця Серії А після 3-го туру
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