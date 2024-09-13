Серія А: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

14-16 вересня будуть зіграні матчі четвертого туру італійської Серії А сезону-2024/25.

У суботу "Ювентус" на виїзді позмагається з "Емполі", а "Мілан" прийме "Венецію".

На неділю заплановано "українське дербі", в якому "Дженоа" Руслана Малиновського прийматиме "Рому" Артема Довбика. Також цього дня "Інтер" у гостях зустрінеться з "Монцою".

Завершиться тур у понеділок поєдинками "Парма" – "Удінезе" та "Лаціо" – "Верона".

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР Субота, 14 вересня 16:00 КОМО _:_ БОЛОНЬЯ 19:00 ЕМПОЛІ _:_ ЮВЕНТУС 21:45 МІЛАН _:_ ВЕНЕЦІЯ Неділя, 15 вересня 13:30 ДЖЕНОА _:_ РОМА 16:00 АТАЛАНТА _:_ ФІОРЕНТИНА 16:00 ТОРІНО _:_ ЛЕЧЧЕ 19:00 КАЛЬЯРІ _:_ НАПОЛІ 21:45 МОНЦА _:_ ІНТЕР Понеділок, 16 вересня 19:30 ПАРМА _:_ УДІНЕЗЕ 21:45 ЛАЦІО _:_ ВЕРОНА

Таблиця Серії А після 3-го туру

Таблиця Серії А після 3-го туру / Фото: flashscore.ua

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