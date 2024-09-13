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Серія А: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Артем Довбик / Фото: facebook.com/officialasroma

"Дженоа" Руслана Малиновського прийматиме "Рому" Артема Довбика в "українському дербі".

14-16 вересня будуть зіграні матчі четвертого туру італійської Серії А сезону-2024/25.

У суботу "Ювентус" на виїзді позмагається з "Емполі", а "Мілан" прийме "Венецію".

На неділю заплановано "українське дербі", в якому "Дженоа" Руслана Малиновського прийматиме "Рому" Артема Довбика. Також цього дня "Інтер" у гостях зустрінеться з "Монцою".

Завершиться тур у понеділок поєдинками "Парма" – "Удінезе" та "Лаціо" – "Верона".

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
Субота, 14 вересня
16:00 КОМО   _:_   БОЛОНЬЯ
19:00 ЕМПОЛІ   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 МІЛАН   _:_   ВЕНЕЦІЯ
Неділя, 15 вересня
13:30 ДЖЕНОА   _:_   РОМА
16:00 АТАЛАНТА   _:_   ФІОРЕНТИНА
16:00 ТОРІНО   _:_   ЛЕЧЧЕ
19:00 КАЛЬЯРІ   _:_   НАПОЛІ
21:45 МОНЦА   _:_   ІНТЕР
Понеділок, 16 вересня
19:30 ПАРМА   _:_   УДІНЕЗЕ
21:45 ЛАЦІО   _:_   ВЕРОНА

Таблиця Серії А після 3-го туру

Таблиця Серії А після 3-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 3-го туру / Фото: flashscore.ua

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