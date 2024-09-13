Серія А: розклад і результати матчів 4-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

"Дженоа" Руслана Малиновського прийматиме "Рому" Артема Довбика в "українському дербі".
14-16 вересня будуть зіграні матчі четвертого туру італійської Серії А сезону-2024/25.
У суботу "Ювентус" на виїзді позмагається з "Емполі", а "Мілан" прийме "Венецію".
На неділю заплановано "українське дербі", в якому "Дженоа" Руслана Малиновського прийматиме "Рому" Артема Довбика. Також цього дня "Інтер" у гостях зустрінеться з "Монцою".
Завершиться тур у понеділок поєдинками "Парма" – "Удінезе" та "Лаціо" – "Верона".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|Субота, 14 вересня
|16:00
|КОМО
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|19:00
|ЕМПОЛІ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|МІЛАН
|_:_
|ВЕНЕЦІЯ
|Неділя, 15 вересня
|13:30
|ДЖЕНОА
|_:_
|РОМА
|16:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|16:00
|ТОРІНО
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|19:00
|КАЛЬЯРІ
|_:_
|НАПОЛІ
|21:45
|МОНЦА
|_:_
|ІНТЕР
|Понеділок, 16 вересня
|19:30
|ПАРМА
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|21:45
|ЛАЦІО
|_:_
|ВЕРОНА
Таблиця Серії А після 3-го туру
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