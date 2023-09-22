Серія А: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

22 – 24 вересня​​​​​​​ відбудуться матчі 5-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він відкриється двома поєдинками у п'ятницю, в одному з яких "Дженоа" українця Руслана Малиновського завітає в гості до "Лечче".

У суботу "Мілан" зіграє з "Вероною", "Ювентус" протистоятиме "Сассуоло", а "Лаціо" прийме "Монцу".

Завершиться тур у неділю. Цього дня "Емполі" українця Віктора Коваленка на власному полі зійдеться з "Інтером", чинний чемпіон – "Наполі" – на виїзді позмагається з "Болоньєю", а "Рома" в гостях зустрінеться з "Торіно".

Після 4-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (12 очок). На другому місці – "Ювентус" (10 балів). На третій позиції – "Мілан" (9 пунктів).

Матчі 6-го туру Серії А відбудуться посеред тижня, 26 – 28 вересня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР П'ятниця, 22 вересня 19:30 САЛЕРНІТАНА _:_ ФРОЗІНОНЕ 21:45 ЛЕЧЧЕ _:_ ДЖЕНОА Субота, 23 вересня 16:00 МІЛАН _:_ ВЕРОНА 19:00 САССУОЛО _:_ ЮВЕНТУС 21:45 ЛАЦІО _:_ МОНЦА Неділя, 24 вересня 13:30 ЕМПОЛІ _:_ ІНТЕР 16:00 АТАЛАНТА _:_ КАЛЬЯРІ 16:00 УДІНЕЗЕ _:_ ФІОРЕНТИНА 19:00 БОЛОНЬЯ _:_ НАПОЛІ 21:45 ТОРІНО _:_ РОМА

Таблиця Серії А після 4-го туру

Таблиця Серії А після 4-го туру / Фото: flashscore.ua

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