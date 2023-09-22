Серія А: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

"Дженоа" Малиновського зіграє проти "Лечче", а "Емполі" Коваленка прийме "Інтер".
22 – 24 вересня відбудуться матчі 5-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.
Він відкриється двома поєдинками у п'ятницю, в одному з яких "Дженоа" українця Руслана Малиновського завітає в гості до "Лечче".
У суботу "Мілан" зіграє з "Вероною", "Ювентус" протистоятиме "Сассуоло", а "Лаціо" прийме "Монцу".
Завершиться тур у неділю. Цього дня "Емполі" українця Віктора Коваленка на власному полі зійдеться з "Інтером", чинний чемпіон – "Наполі" – на виїзді позмагається з "Болоньєю", а "Рома" в гостях зустрінеться з "Торіно".
- Після 4-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (12 очок). На другому місці – "Ювентус" (10 балів). На третій позиції – "Мілан" (9 пунктів).
- Матчі 6-го туру Серії А відбудуться посеред тижня, 26 – 28 вересня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|П'ятниця, 22 вересня
|19:30
|САЛЕРНІТАНА
|_:_
|ФРОЗІНОНЕ
|21:45
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|ДЖЕНОА
|Субота, 23 вересня
|16:00
|МІЛАН
|_:_
|ВЕРОНА
|19:00
|САССУОЛО
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|ЛАЦІО
|_:_
|МОНЦА
|Неділя, 24 вересня
|13:30
|ЕМПОЛІ
|_:_
|ІНТЕР
|16:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|КАЛЬЯРІ
|16:00
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|19:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|НАПОЛІ
|21:45
|ТОРІНО
|_:_
|РОМА
Таблиця Серії А після 4-го туру
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