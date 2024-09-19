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Серія А: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Артем Довбик / Фото: facebook.com/officialasroma

Центральними в турі стануть поєдинки "Ювентус" – "Наполі" та "Інтер" – "Мілан".

20-23 вересня відбудуться матчі п'ятого туру італійської Серії А сезону-2024/25.

У суботу "Дженоа" Руслана Малиновського на виїзді зустрінеться з "Венецією", а "Ювентус" прийме "Наполі".

У неділю "Фіорентина" позмагається з "Лаціо", "Рома" Артема Довбика на своєму полі зійдеться з "Удінезе", а "Інтер" проведе дербі з "Міланом".

Зазначимо, що матчі шостого туру Серії А будуть зіграні 27-30 вересня.

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
П'ятниця, 20 вересня
16:00 КОМО   _:_   БОЛОНЬЯ
19:00 ЕМПОЛІ   _:_   ЮВЕНТУС
Субота, 21 вересня
21:45 МІЛАН   _:_   ВЕНЕЦІЯ
13:30 ДЖЕНОА   _:_   РОМА
16:00 АТАЛАНТА   _:_   ФІОРЕНТИНА
Неділя, 22 вересня
16:00 ТОРІНО   _:_   ЛЕЧЧЕ
19:00 КАЛЬЯРІ   _:_   НАПОЛІ
21:45 МОНЦА   _:_   ІНТЕР
19:30 ПАРМА   _:_   УДІНЕЗЕ
Понеділок, 23 вересня
21:45 ЛАЦІО   _:_   ВЕРОНА

Таблиця Серії А після 4-го туру

Таблиця Серії А після 4-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 4-го туру / Фото: flashscore.ua

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