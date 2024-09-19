Серія А: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Центральними в турі стануть поєдинки "Ювентус" – "Наполі" та "Інтер" – "Мілан".
20-23 вересня відбудуться матчі п'ятого туру італійської Серії А сезону-2024/25.
У суботу "Дженоа" Руслана Малиновського на виїзді зустрінеться з "Венецією", а "Ювентус" прийме "Наполі".
У неділю "Фіорентина" позмагається з "Лаціо", "Рома" Артема Довбика на своєму полі зійдеться з "Удінезе", а "Інтер" проведе дербі з "Міланом".
Зазначимо, що матчі шостого туру Серії А будуть зіграні 27-30 вересня.
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|П'ятниця, 20 вересня
|16:00
|КОМО
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|19:00
|ЕМПОЛІ
|_:_
|ЮВЕНТУС
|Субота, 21 вересня
|21:45
|МІЛАН
|_:_
|ВЕНЕЦІЯ
|13:30
|ДЖЕНОА
|_:_
|РОМА
|16:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|Неділя, 22 вересня
|16:00
|ТОРІНО
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|19:00
|КАЛЬЯРІ
|_:_
|НАПОЛІ
|21:45
|МОНЦА
|_:_
|ІНТЕР
|19:30
|ПАРМА
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|Понеділок, 23 вересня
|21:45
|ЛАЦІО
|_:_
|ВЕРОНА
Таблиця Серії А після 4-го туру
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