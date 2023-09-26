Серія А: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

26 – 28 вересня відбудуться матчі 6-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він розпочнеться у вівторок поєдинком між "Ювентусом" і головною сенсацією старту чемпіонату "Лечче", який наразі йде на третій сходинці в турнірній таблиці.

У середу "Емполі" українця Віктора Коваленка прийме "Салернітану", "Мілан" зіграє з "Кальярі", "Інтер" протистоятиме "Сассуоло", а чинний чемпіон "Наполі" зустрінеться з "Удінезе".

Завершиться тур у четвер матчем між "Дженоа" українця Руслана Малиновського та "Ромою".

Після 5-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (15 очок). На другому місці – "Мілан" (12 балів). Третю позицію посідає "Лечче" (11 пунктів).

Матчі 7-го туру Серії А відбудуться 30 вересня – 2 жовтня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР Вівторок, 26 вересня 21:45 ЮВЕНТУС _:_ ЛЕЧЧЕ Середа, 27 вересня 19:30 ВЕРОНА _:_ АТАЛАНТА 19:30 ЕМПОЛІ _:_ САЛЕРНІТАНА 19:30 КАЛЬЯРІ _:_ МІЛАН 21:45 ІНТЕР _:_ САССУОЛО 21:45 ЛАЦІО _:_ ТОРІНО 21:45 НАПОЛІ _:_ УДІНЕЗЕ Четвер, 28 вересня 19:30 МОНЦА _:_ БОЛОНЬЯ 19:30 ФРОЗІНОНЕ _:_ ФІОРЕНТИНА 21:45 ДЖЕНОА _:_ РОМА

Таблиця Серії А після 5-го туру

Таблиця Серії А після 5-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Ла Ліга: розклад і результати матчів 7-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Кубок України з футболу: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Повернення Малиновського: збірна України оголосила склад на жовтневі матчі відбору Євро-2024