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Серія А: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Серія А: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Руслан Малиновський / Фото: facebook.com/genoaCFCofficial

"Емполі" Коваленка прийме "Салернітану", "Дженоа" Малиновського зіграє з "Ромою".

26 – 28 вересня відбудуться матчі 6-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він розпочнеться у вівторок поєдинком між "Ювентусом" і головною сенсацією старту чемпіонату "Лечче", який наразі йде на третій сходинці в турнірній таблиці.

У середу "Емполі" українця Віктора Коваленка прийме "Салернітану", "Мілан" зіграє з "Кальярі", "Інтер" протистоятиме "Сассуоло", а чинний чемпіон "Наполі" зустрінеться з "Удінезе".

Завершиться тур у четвер матчем між "Дженоа" українця Руслана Малиновського та "Ромою".

  • Після 5-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (15 очок). На другому місці – "Мілан" (12 балів). Третю позицію посідає "Лечче" (11 пунктів).
  • Матчі 7-го туру Серії А відбудуться 30 вересня – 2 жовтня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
Вівторок, 26 вересня
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   ЛЕЧЧЕ
Середа, 27 вересня
19:30 ВЕРОНА   _:_   АТАЛАНТА
19:30 ЕМПОЛІ   _:_   САЛЕРНІТАНА
19:30 КАЛЬЯРІ   _:_   МІЛАН
21:45 ІНТЕР   _:_   САССУОЛО
21:45 ЛАЦІО   _:_   ТОРІНО
21:45 НАПОЛІ   _:_   УДІНЕЗЕ
Четвер, 28 вересня
19:30 МОНЦА   _:_   БОЛОНЬЯ
19:30 ФРОЗІНОНЕ   _:_   ФІОРЕНТИНА
21:45 ДЖЕНОА   _:_   РОМА

Таблиця Серії А після 5-го туру

Таблиця Серії А після 5-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 5-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
158
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