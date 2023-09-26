Серія А: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

"Емполі" Коваленка прийме "Салернітану", "Дженоа" Малиновського зіграє з "Ромою".
26 – 28 вересня відбудуться матчі 6-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.
Він розпочнеться у вівторок поєдинком між "Ювентусом" і головною сенсацією старту чемпіонату "Лечче", який наразі йде на третій сходинці в турнірній таблиці.
У середу "Емполі" українця Віктора Коваленка прийме "Салернітану", "Мілан" зіграє з "Кальярі", "Інтер" протистоятиме "Сассуоло", а чинний чемпіон "Наполі" зустрінеться з "Удінезе".
Завершиться тур у четвер матчем між "Дженоа" українця Руслана Малиновського та "Ромою".
- Після 5-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (15 очок). На другому місці – "Мілан" (12 балів). Третю позицію посідає "Лечче" (11 пунктів).
- Матчі 7-го туру Серії А відбудуться 30 вересня – 2 жовтня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|Вівторок, 26 вересня
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|Середа, 27 вересня
|19:30
|ВЕРОНА
|_:_
|АТАЛАНТА
|19:30
|ЕМПОЛІ
|_:_
|САЛЕРНІТАНА
|19:30
|КАЛЬЯРІ
|_:_
|МІЛАН
|21:45
|ІНТЕР
|_:_
|САССУОЛО
|21:45
|ЛАЦІО
|_:_
|ТОРІНО
|21:45
|НАПОЛІ
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|Четвер, 28 вересня
|19:30
|МОНЦА
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|19:30
|ФРОЗІНОНЕ
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|21:45
|ДЖЕНОА
|_:_
|РОМА
Таблиця Серії А після 5-го туру
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