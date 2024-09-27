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Серія А: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Артем Довбик / Фото: Associated Press

"Рома" Артема Довбика прийматиме "Венецію".

27-30 вересня відбудуться матчі шостого туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Тур розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Мілан" прийме "Лечче".

У суботу "Інтер" на виїзді зустрінеться з "Удінезе", а "Дженоа" без українського півзахисника Руслана Малиновського, який переніс операцію після важкої травми, вдома зіграє проти "Ювентуса".

У неділю "Рома" українського форварда Артема Довбика прийматиме "Венецію".

Завершиться тур у понеділок матчем між "Пармою" та "Кальярі".

Зазначимо, що матчі сьомого туру Серії А будуть зіграні 4-6 жовтня.

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
П'ятниця, 27 вересня
21:45 МІЛАН   _:_   ЛЕЧЧЕ
Субота, 28 вересня
16:00 УДІНЕЗЕ   _:_   ІНТЕР
19:00 ДЖЕНОА   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 БОЛОНЬЯ   _:_   АТАЛАНТА
Неділя, 29 вересня
13:30 ТОРІНО   _:_   ЛАЦІО
16:00 КОМО   _:_   ВЕРОНА
16:00 РОМА   _:_   ВЕНЕЦІЯ
19:00 ЕМПОЛІ   _:_   ФІОРЕНТИНА
21:45 НАПОЛІ   _:_   МОНЦА
Понеділок, 30 вересня
21:45 ПАРМА   _:_   КАЛЬЯРІ

Таблиця Серії А після 5-го туру

Таблиця Серії А після 5-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 5-го туру / Фото: flashscore.ua

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