Серія А: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

"Рома" Артема Довбика прийматиме "Венецію".
27-30 вересня відбудуться матчі шостого туру італійської Серії А сезону-2024/25.
Тур розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Мілан" прийме "Лечче".
У суботу "Інтер" на виїзді зустрінеться з "Удінезе", а "Дженоа" без українського півзахисника Руслана Малиновського, який переніс операцію після важкої травми, вдома зіграє проти "Ювентуса".
У неділю "Рома" українського форварда Артема Довбика прийматиме "Венецію".
Завершиться тур у понеділок матчем між "Пармою" та "Кальярі".
Зазначимо, що матчі сьомого туру Серії А будуть зіграні 4-6 жовтня.
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|П'ятниця, 27 вересня
|21:45
|МІЛАН
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|Субота, 28 вересня
|16:00
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|ІНТЕР
|19:00
|ДЖЕНОА
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|АТАЛАНТА
|Неділя, 29 вересня
|13:30
|ТОРІНО
|_:_
|ЛАЦІО
|16:00
|КОМО
|_:_
|ВЕРОНА
|16:00
|РОМА
|_:_
|ВЕНЕЦІЯ
|19:00
|ЕМПОЛІ
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|21:45
|НАПОЛІ
|_:_
|МОНЦА
|Понеділок, 30 вересня
|21:45
|ПАРМА
|_:_
|КАЛЬЯРІ
Таблиця Серії А після 5-го туру
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