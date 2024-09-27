Серія А: розклад і результати матчів 6-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

27-30 вересня відбудуться матчі шостого туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Тур розпочнеться у п'ятницю поєдинком, у якому "Мілан" прийме "Лечче".

У суботу "Інтер" на виїзді зустрінеться з "Удінезе", а "Дженоа" без українського півзахисника Руслана Малиновського, який переніс операцію після важкої травми, вдома зіграє проти "Ювентуса".

У неділю "Рома" українського форварда Артема Довбика прийматиме "Венецію".

Завершиться тур у понеділок матчем між "Пармою" та "Кальярі".

Зазначимо, що матчі сьомого туру Серії А будуть зіграні 4-6 жовтня.

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР П'ятниця, 27 вересня 21:45 МІЛАН _:_ ЛЕЧЧЕ Субота, 28 вересня 16:00 УДІНЕЗЕ _:_ ІНТЕР 19:00 ДЖЕНОА _:_ ЮВЕНТУС 21:45 БОЛОНЬЯ _:_ АТАЛАНТА Неділя, 29 вересня 13:30 ТОРІНО _:_ ЛАЦІО 16:00 КОМО _:_ ВЕРОНА 16:00 РОМА _:_ ВЕНЕЦІЯ 19:00 ЕМПОЛІ _:_ ФІОРЕНТИНА 21:45 НАПОЛІ _:_ МОНЦА Понеділок, 30 вересня 21:45 ПАРМА _:_ КАЛЬЯРІ

Таблиця Серії А після 5-го туру

Таблиця Серії А після 5-го туру / Фото: flashscore.ua

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