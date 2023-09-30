Серія А: розклад і результати матчів 7-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

У центральному поєдинку "Мілан" позмагається з "Лаціо".
30 вересня – 2 жовтня відбудуться матчі 7-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.
У суботу чинний чемпіон "Наполі" на виїзді зустрінеться з "Лечче", а в центральному поєдинку туру поміряються силами "Мілан" і "Лаціо". Також цього дня "Інтер" завітає в гості до "Салернітани".
У неділю "Емполі" українця Віктора Коваленка проведе виїзний поєдинок з "Болоньєю", а "Дженоа" українця Руслана Малиновського вирушить у гості до "Удінезе".
Крім того, "Аталанта" прийме Ювентус", а "Рома" вдома зіграє з "Фрозіноне". Завершиться тур трьома матчами у понеділок.
- Після 6-го туру таблицю чемпіонату Італії очолюють "Інтер" і "Мілан", які мають по 15 очок. На третій позиції йде "Ювентус" (13 балів). Четверта – "Аталанта" (12 пунктів).
- Матчі 8-го туру Серії А відбудуться 6 – 8 жовтня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
|Субота, 30 вересня
|16:00
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|НАПОЛІ
|19:00
|МІЛАН
|_:_
|ЛАЦІО
|21:45
|САЛЕРНІТАНА
|_:_
|ІНТЕР
|Неділя, 1 жовтня
|13:30
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ЕМПОЛІ
|16:00
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|ДЖЕНОА
|19:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|РОМА
|_:_
|ФРОЗІНОНЕ
|Понеділок, 2 жовтня
|19:30
|САССУОЛО
|_:_
|МОНЦА
|19:30
|ТОРІНО
|_:_
|ВЕРОНА
|21:45
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|КАЛЬЯРІ
Таблиця Серії А після 6-го туру
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