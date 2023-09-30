Серія А: розклад і результати матчів 7-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

У центральному поєдинку "Мілан" позмагається з "Лаціо".

30 вересня – 2 жовтня відбудуться матчі 7-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

У суботу чинний чемпіон "Наполі" на виїзді зустрінеться з "Лечче", а в центральному поєдинку туру поміряються силами "Мілан" і "Лаціо". Також цього дня "Інтер" завітає в гості до "Салернітани".

У неділю "Емполі" українця Віктора Коваленка проведе виїзний поєдинок з "Болоньєю", а "Дженоа" українця Руслана Малиновського вирушить у гості до "Удінезе".

Крім того, "Аталанта" прийме Ювентус", а "Рома" вдома зіграє з "Фрозіноне". Завершиться тур трьома матчами у понеділок.

Після 6-го туру таблицю чемпіонату Італії очолюють "Інтер" і "Мілан", які мають по 15 очок. На третій позиції йде "Ювентус" (13 балів). Четверта – "Аталанта" (12 пунктів).

Матчі 8-го туру Серії А відбудуться 6 – 8 жовтня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР Субота, 30 вересня 16:00 ЛЕЧЧЕ _:_ НАПОЛІ 19:00 МІЛАН _:_ ЛАЦІО 21:45 САЛЕРНІТАНА _:_ ІНТЕР Неділя, 1 жовтня 13:30 БОЛОНЬЯ _:_ ЕМПОЛІ 16:00 УДІНЕЗЕ _:_ ДЖЕНОА 19:00 АТАЛАНТА _:_ ЮВЕНТУС 21:45 РОМА _:_ ФРОЗІНОНЕ Понеділок, 2 жовтня 19:30 САССУОЛО _:_ МОНЦА 19:30 ТОРІНО _:_ ВЕРОНА 21:45 ФІОРЕНТИНА _:_ КАЛЬЯРІ

Таблиця Серії А після 6-го туру

Таблиця Серії А після 6-го туру / Фото: flashscore.ua

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