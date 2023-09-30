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Серія А: розклад і результати матчів 7-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Серія А: розклад і результати матчів 7-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

"Мілан" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку "Мілан" позмагається з "Лаціо".

30 вересня – 2 жовтня відбудуться матчі 7-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

У суботу чинний чемпіон "Наполі" на виїзді зустрінеться з "Лечче", а в центральному поєдинку туру поміряються силами "Мілан" і "Лаціо". Також цього дня "Інтер" завітає в гості до "Салернітани".

У неділю "Емполі" українця Віктора Коваленка проведе виїзний поєдинок з "Болоньєю", а "Дженоа" українця Руслана Малиновського вирушить у гості до "Удінезе".

Крім того, "Аталанта" прийме Ювентус", а "Рома" вдома зіграє з "Фрозіноне". Завершиться тур трьома матчами у понеділок.

  • Після 6-го туру таблицю чемпіонату Італії очолюють "Інтер" і "Мілан", які мають по 15 очок. На третій позиції йде "Ювентус" (13 балів). Четверта – "Аталанта" (12 пунктів).
  • Матчі 8-го туру Серії А відбудуться 6 – 8 жовтня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
Субота, 30 вересня
16:00 ЛЕЧЧЕ   _:_   НАПОЛІ
19:00 МІЛАН   _:_   ЛАЦІО
21:45 САЛЕРНІТАНА   _:_   ІНТЕР
Неділя, 1 жовтня
13:30 БОЛОНЬЯ   _:_   ЕМПОЛІ
16:00 УДІНЕЗЕ   _:_   ДЖЕНОА
19:00 АТАЛАНТА   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 РОМА   _:_   ФРОЗІНОНЕ
Понеділок, 2 жовтня
19:30 САССУОЛО   _:_   МОНЦА
19:30 ТОРІНО   _:_   ВЕРОНА
21:45 ФІОРЕНТИНА   _:_   КАЛЬЯРІ

Таблиця Серії А після 6-го туру

Таблиця Серії А після 6-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 6-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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