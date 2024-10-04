Серія А: розклад і результати матчів 7-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

"Рома" Артема Довбика на виїзді зустрінеться з "Монцою".
4-6 жовтня будуть зіграні матчі сьомого туру італійської Серії А сезону-2024/25.
Тур розпочався у п'ятницю поєдинками "Наполі" – "Комо" та "Верона" – "Венеція".
У суботу "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського, який переніс операцію після важкої травми, на виїзді позмагається з "Аталантою", а "Інтер" прийме "Торіно".
Завершиться тур у неділю: "Ювентус" вдома зіграє з "Кальярі", "Рома" українського форварда Артема Довбика у гостях зустрінеться з "Монцою", а "Мілан" на виїзді зійдеться з "Фіорентиною".
Зазначимо, що матчі восьмого туру Серії А відбудуться вже після міжнародної паузи, 19-21 жовтня.
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
|П'ятниця, 4 жовтня
|19:30
|НАПОЛІ
|_:_
|КОМО
|21:45
|ВЕРОНА
|_:_
|ВЕНЕЦІЯ
|Субота, 5 жовтня
|16:00
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|19:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|ДЖЕНОА
|21:45
|ІНТЕР
|_:_
|ТОРІНО
|Неділя, 6 жовтня
|13:30
|ЮВЕНТУС
|_:_
|КАЛЬЯРІ
|16:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ПАРМА
|16:00
|ЛАЦІО
|_:_
|ЕМПОЛІ
|19:00
|МОНЦА
|_:_
|РОМА
|21:45
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|МІЛАН
Таблиця Серії А після 6-го туру
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