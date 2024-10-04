Серія А: розклад і результати матчів 7-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

"Рома" Артема Довбика на виїзді зустрінеться з "Монцою".

4-6 жовтня будуть зіграні матчі сьомого туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Тур розпочався у п'ятницю поєдинками "Наполі" – "Комо" та "Верона" – "Венеція".

У суботу "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського, який переніс операцію після важкої травми, на виїзді позмагається з "Аталантою", а "Інтер" прийме "Торіно".

Завершиться тур у неділю: "Ювентус" вдома зіграє з "Кальярі", "Рома" українського форварда Артема Довбика у гостях зустрінеться з "Монцою", а "Мілан" на виїзді зійдеться з "Фіорентиною".

Зазначимо, що матчі восьмого туру Серії А відбудуться вже після міжнародної паузи, 19-21 жовтня.

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР П'ятниця, 4 жовтня 19:30 НАПОЛІ _:_ КОМО 21:45 ВЕРОНА _:_ ВЕНЕЦІЯ Субота, 5 жовтня 16:00 УДІНЕЗЕ _:_ ЛЕЧЧЕ 19:00 АТАЛАНТА _:_ ДЖЕНОА 21:45 ІНТЕР _:_ ТОРІНО Неділя, 6 жовтня 13:30 ЮВЕНТУС _:_ КАЛЬЯРІ 16:00 БОЛОНЬЯ _:_ ПАРМА 16:00 ЛАЦІО _:_ ЕМПОЛІ 19:00 МОНЦА _:_ РОМА 21:45 ФІОРЕНТИНА _:_ МІЛАН

Таблиця Серії А після 6-го туру

Таблиця Серії А після 6-го туру / Фото: flashscore.ua

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