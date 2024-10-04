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Серія А: розклад і результати матчів 7-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 7-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Артем Довбик, "Рома" / Фото: facebook.com/officialasroma

"Рома" Артема Довбика на виїзді зустрінеться з "Монцою".

4-6 жовтня будуть зіграні матчі сьомого туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Тур розпочався у п'ятницю поєдинками "Наполі" – "Комо" та "Верона" – "Венеція".

У суботу "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського, який переніс операцію після важкої травми, на виїзді позмагається з "Аталантою", а "Інтер" прийме "Торіно".

Завершиться тур у неділю: "Ювентус" вдома зіграє з "Кальярі", "Рома" українського форварда Артема Довбика у гостях зустрінеться з "Монцою", а "Мілан" на виїзді зійдеться з "Фіорентиною".

Зазначимо, що матчі восьмого туру Серії А відбудуться вже після міжнародної паузи, 19-21 жовтня.

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
П'ятниця, 4 жовтня
19:30 НАПОЛІ   _:_   КОМО
21:45 ВЕРОНА   _:_   ВЕНЕЦІЯ
Субота, 5 жовтня
16:00 УДІНЕЗЕ   _:_   ЛЕЧЧЕ
19:00 АТАЛАНТА   _:_   ДЖЕНОА
21:45 ІНТЕР   _:_   ТОРІНО
Неділя, 6 жовтня
13:30 ЮВЕНТУС   _:_   КАЛЬЯРІ
16:00 БОЛОНЬЯ   _:_   ПАРМА
16:00 ЛАЦІО   _:_   ЕМПОЛІ
19:00 МОНЦА   _:_   РОМА
21:45 ФІОРЕНТИНА   _:_   МІЛАН

Таблиця Серії А після 6-го туру

Таблиця Серії А після 6-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 6-го туру / Фото: flashscore.ua

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