Серія А: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

"Дженоа" Руслана Малиновського прийматиме "Мілан".
6 – 8 жовтня відбудуться матчі 8-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Емполі" українця Віктора Коваленка з "Удінезе".
У суботу "Інтер" зіграє з "Болоньєю", "Ювентус" прийме "Торіно", а "Дженоа" українця Руслана Малиновського зустрінеться з "Міланом".
Завершиться тур у неділю. Цього дня "Лаціо" позмагається з "Аталантою", "Рома" протистоятиме "Кальярі", а чинний чемпіон "Наполі" прийматиме "Фіорентину".
- Після 7-го туру таблицю чемпіонату Італії очолюють "Інтер" і "Мілан", які мають по 18 очок. За ними йдуть "Наполі", "Ювентус" і "Фіорентина" (по 14 балів).
- Матчі 9-го туру Серії А відбудуться після міжнародної паузи, 21 – 23 жовтня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
|П'ятниця, 6 жовтня
|19:30
|ЕМПОЛІ
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|21:45
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|САССУОЛО
|Субота, 7 жовтня
|16:00
|ІНТЕР
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|19:00
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ТОРІНО
|21:45
|ДЖЕНОА
|_:_
|МІЛАН
|Неділя, 8 жовтня
|13:30
|МОНЦА
|_:_
|САЛЕРНІТАНА
|16:00
|ЛАЦІО
|_:_
|АТАЛАНТА
|16:00
|ФРОЗІНОНЕ
|_:_
|ВЕРОНА
|19:00
|КАЛЬЯРІ
|_:_
|РОМА
|21:45
|НАПОЛІ
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
Таблиця Серії А після 7-го туру
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