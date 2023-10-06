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Серія А: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Серія А: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Руслан Малиновський / Фото: facebook.com/genoaCFCofficial

"Дженоа" Руслана Малиновського прийматиме "Мілан".

6 – 8 жовтня відбудуться матчі 8-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Емполі" українця Віктора Коваленка з "Удінезе".

У суботу "Інтер" зіграє з "Болоньєю", "Ювентус" прийме "Торіно", а "Дженоа" українця Руслана Малиновського зустрінеться з "Міланом".

Завершиться тур у неділю. Цього дня "Лаціо" позмагається з "Аталантою", "Рома" протистоятиме "Кальярі", а чинний чемпіон "Наполі" прийматиме "Фіорентину".

  • Після 7-го туру таблицю чемпіонату Італії очолюють "Інтер" і "Мілан", які мають по 18 очок. За ними йдуть "Наполі", "Ювентус" і "Фіорентина" (по 14 балів).
  • Матчі 9-го туру Серії А відбудуться після міжнародної паузи, 21 – 23 жовтня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
П'ятниця, 6 жовтня
19:30 ЕМПОЛІ   _:_   УДІНЕЗЕ
21:45 ЛЕЧЧЕ   _:_   САССУОЛО
Субота, 7 жовтня
16:00 ІНТЕР   _:_   БОЛОНЬЯ
19:00 ЮВЕНТУС   _:_   ТОРІНО
21:45 ДЖЕНОА   _:_   МІЛАН
Неділя, 8 жовтня
13:30 МОНЦА   _:_   САЛЕРНІТАНА
16:00 ЛАЦІО   _:_   АТАЛАНТА
16:00 ФРОЗІНОНЕ   _:_   ВЕРОНА
19:00 КАЛЬЯРІ   _:_   РОМА
21:45 НАПОЛІ   _:_   ФІОРЕНТИНА

Таблиця Серії А після 7-го туру

Таблиця Серії А після 7-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 7-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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