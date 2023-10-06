Серія А: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

6 – 8 жовтня відбудуться матчі 8-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком "Емполі" українця Віктора Коваленка з "Удінезе".

У суботу "Інтер" зіграє з "Болоньєю", "Ювентус" прийме "Торіно", а "Дженоа" українця Руслана Малиновського зустрінеться з "Міланом".

Завершиться тур у неділю. Цього дня "Лаціо" позмагається з "Аталантою", "Рома" протистоятиме "Кальярі", а чинний чемпіон "Наполі" прийматиме "Фіорентину".

Після 7-го туру таблицю чемпіонату Італії очолюють "Інтер" і "Мілан", які мають по 18 очок. За ними йдуть "Наполі", "Ювентус" і "Фіорентина" (по 14 балів).

Матчі 9-го туру Серії А відбудуться після міжнародної паузи, 21 – 23 жовтня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".

Таблиця Серії А після 7-го туру

Таблиця Серії А після 7-го туру / Фото: flashscore.ua

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