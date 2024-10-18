Серія А: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Рома" Артема Довбика прийматиме "Інтер".
19-21 жовтня відбудуться матчі восьмого туру італійської Серії А сезону-2024/25.
У суботу "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського, який переніс операцію після важкої травми, вдома зустрінеться з "Болоньєю".
Того ж дня "Мілан" прийме "Удінезе", а "Ювентус" на своєму полі позмагається з "Лаціо".
В неділю лідер чемпіонату "Наполі" завітає в гості до "Емполі", а в центральному поєдинку туру "Рома" Артема Довбика прийматиме "Інтер".
Завершиться тур у понеділок грою між "Вероною" та "Монцою".
Зазначимо, що матчі дев'ятого туру Серії А відбудуться 25-27 жовтня.
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
|Субота, 19 жовтня
|16:00
|ДЖЕНОА
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|16:00
|КОМО
|_:_
|ПАРМА
|19:00
|МІЛАН
|_:_
|УДІНЕЗЕ
|21:45
|ЮВЕНТУС
|_:_
|ЛАЦІО
|Неділя, 20 жовтня
|13:30
|ЕМПОЛІ
|_:_
|НАПОЛІ
|16:00
|ВЕНЕЦІЯ
|_:_
|АТАЛАНТА
|16:00
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|19:00
|КАЛЬЯРІ
|_:_
|ТОРІНО
|21:45
|РОМА
|_:_
|ІНТЕР
|Понеділок, 21 жовтня
|21:45
|ВЕРОНА
|_:_
|МОНЦА
Таблиця Серії А після 7-го туру
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