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Серія А: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Артем Довбик / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру "Рома" Артема Довбика прийматиме "Інтер".

19-21 жовтня відбудуться матчі восьмого туру італійської Серії А сезону-2024/25.

У суботу "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського, який переніс операцію після важкої травми, вдома зустрінеться з "Болоньєю".

Того ж дня "Мілан" прийме "Удінезе", а "Ювентус" на своєму полі позмагається з "Лаціо".

В неділю лідер чемпіонату "Наполі" завітає в гості до "Емполі", а в центральному поєдинку туру "Рома" Артема Довбика прийматиме "Інтер".

Завершиться тур у понеділок грою між "Вероною" та "Монцою".

Зазначимо, що матчі дев'ятого туру Серії А відбудуться 25-27 жовтня.

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
Субота, 19 жовтня
16:00 ДЖЕНОА   _:_   БОЛОНЬЯ
16:00 КОМО   _:_   ПАРМА
19:00 МІЛАН   _:_   УДІНЕЗЕ
21:45 ЮВЕНТУС   _:_   ЛАЦІО
Неділя, 20 жовтня
13:30 ЕМПОЛІ   _:_   НАПОЛІ
16:00 ВЕНЕЦІЯ   _:_   АТАЛАНТА
16:00 ЛЕЧЧЕ   _:_   ФІОРЕНТИНА
19:00 КАЛЬЯРІ   _:_   ТОРІНО
21:45 РОМА   _:_   ІНТЕР
Понеділок, 21 жовтня
21:45 ВЕРОНА   _:_   МОНЦА

Таблиця Серії А після 7-го туру

Таблиця Серії А після 7-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 7-го туру / Фото: flashscore.ua

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