Серія А: розклад і результати матчів 8-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

19-21 жовтня відбудуться матчі восьмого туру італійської Серії А сезону-2024/25.

У суботу "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського, який переніс операцію після важкої травми, вдома зустрінеться з "Болоньєю".

Того ж дня "Мілан" прийме "Удінезе", а "Ювентус" на своєму полі позмагається з "Лаціо".

В неділю лідер чемпіонату "Наполі" завітає в гості до "Емполі", а в центральному поєдинку туру "Рома" Артема Довбика прийматиме "Інтер".

Завершиться тур у понеділок грою між "Вероною" та "Монцою".

Зазначимо, що матчі дев'ятого туру Серії А відбудуться 25-27 жовтня.

Таблиця Серії А після 7-го туру

Таблиця Серії А після 7-го туру / Фото: flashscore.ua

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