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Серія А: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Серія А: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

"Мілан" – "Ювентус" / Фото: Associated Press

Центральним поєдинком туру стане зустріч "Мілана" з "Ювентусом".

21 – 23 жовтня відбудуться матчі 9-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він розпочнеться у суботу поєдинком між чинним чемпіоном "Наполі" та "Вероною". Цього ж дня "Інтер" зіграє з "Торіно", а "Лаціо" протистоятиме "Сассуоло".

У неділю "Дженоа" українця Руслана Малиновського зійдеться з його колишнім клубом "Аталантою". А в центральному поєдинку туру позмагаються "Мілан" і "Ювентус".

Завершиться тур у понеділок матчем "Емполі" українця Віктора Коваленка з "Фіорентиною".

  • Після 8-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Мілан" (21 бал). Другу позицію посідає "Інтер" (19 очок). Далі йдуть "Ювентус" і "Фіорентина" (по 17 балів).
  • Матчі 10-го туру Серії А відбудуться 27 – 30 жовтня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
Субота, 21 жовтня
16:00 ВЕРОНА   _:_   НАПОЛІ
19:00 ТОРІНО   _:_   ІНТЕР
21:45 САССУОЛО   _:_   ЛАЦІО
Неділя, 22 жовтня
13:30 РОМА   _:_   МОНЦА
16:00 БОЛОНЬЯ   _:_   ФРОЗІНОНЕ
16:00 САЛЕРНІТАНА   _:_   КАЛЬЯРІ
19:00 АТАЛАНТА   _:_   ДЖЕНОА
21:45 МІЛАН   _:_   ЮВЕНТУС
Поеділок, 23 жовтня
19:30 УДІНЕЗЕ   _:_   ЛЕЧЧЕ
21:45 ФІОРЕНТИНА   _:_   ЕМПОЛІ

Таблиця Серії А після 8-го туру

Таблиця Серії А після 8-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 8-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
14
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