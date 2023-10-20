Серія А: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

Центральним поєдинком туру стане зустріч "Мілана" з "Ювентусом".
21 – 23 жовтня відбудуться матчі 9-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.
Він розпочнеться у суботу поєдинком між чинним чемпіоном "Наполі" та "Вероною". Цього ж дня "Інтер" зіграє з "Торіно", а "Лаціо" протистоятиме "Сассуоло".
У неділю "Дженоа" українця Руслана Малиновського зійдеться з його колишнім клубом "Аталантою". А в центральному поєдинку туру позмагаються "Мілан" і "Ювентус".
Завершиться тур у понеділок матчем "Емполі" українця Віктора Коваленка з "Фіорентиною".
- Після 8-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Мілан" (21 бал). Другу позицію посідає "Інтер" (19 очок). Далі йдуть "Ювентус" і "Фіорентина" (по 17 балів).
- Матчі 10-го туру Серії А відбудуться 27 – 30 жовтня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
|Субота, 21 жовтня
|16:00
|ВЕРОНА
|_:_
|НАПОЛІ
|19:00
|ТОРІНО
|_:_
|ІНТЕР
|21:45
|САССУОЛО
|_:_
|ЛАЦІО
|Неділя, 22 жовтня
|13:30
|РОМА
|_:_
|МОНЦА
|16:00
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|ФРОЗІНОНЕ
|16:00
|САЛЕРНІТАНА
|_:_
|КАЛЬЯРІ
|19:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|ДЖЕНОА
|21:45
|МІЛАН
|_:_
|ЮВЕНТУС
|Поеділок, 23 жовтня
|19:30
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|21:45
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|ЕМПОЛІ
Таблиця Серії А після 8-го туру
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