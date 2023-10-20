Серія А: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату Італії з футболу, таблиця

21 – 23 жовтня відбудуться матчі 9-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він розпочнеться у суботу поєдинком між чинним чемпіоном "Наполі" та "Вероною". Цього ж дня "Інтер" зіграє з "Торіно", а "Лаціо" протистоятиме "Сассуоло".

У неділю "Дженоа" українця Руслана Малиновського зійдеться з його колишнім клубом "Аталантою". А в центральному поєдинку туру позмагаються "Мілан" і "Ювентус".

Завершиться тур у понеділок матчем "Емполі" українця Віктора Коваленка з "Фіорентиною".

Після 8-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Мілан" (21 бал). Другу позицію посідає "Інтер" (19 очок). Далі йдуть "Ювентус" і "Фіорентина" (по 17 балів).

Матчі 10-го туру Серії А відбудуться 27 – 30 жовтня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".

Таблиця Серії А після 8-го туру

Таблиця Серії А після 8-го туру / Фото: flashscore.ua

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