Серія А: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Інтер" прийматиме "Ювентус".
25-27 жовтня відбудуться матчі дев'ятого туру італійської Серії А сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинками "Удінезе" – "Кальярі" та "Торіно" – "Комо".
У суботу лідер чемпіонату "Наполі" прийме "Лечче", а "Аталанта" зустрінеться з "Вероною".
В неділю "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського, який продовжує відновлюватися після важкої травми, завітає в гості до "Лаціо".
Того ж дня в центральному поєдинку туру "Інтер" прийматиме "Ювентус", а "Рома" українського форварда Артема Довбика на виїзді позмагається з "Фіорентиною".
Зазначимо, що матч "Болонья" – "Мілан" було перенесено через зливи та повені. Нова дата зустрічі стане відома пізніше.
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
|П'ятниця, 25 жовтня
|19:30
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|КАЛЬЯРІ
|21:45
|ТОРІНО
|_:_
|КОМО
|Субота, 26 жовтня
|16:00
|НАПОЛІ
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|21:45
|АТАЛАНТА
|_:_
|ВЕРОНА
|Неділя, 27 жовтня
|13:30
|ПАРМА
|_:_
|ЕМПОЛІ
|16:00
|ЛАЦІО
|_:_
|ДЖЕНОА
|16:00
|МОНЦА
|_:_
|ВЕНЕЦІЯ
|19:00
|ІНТЕР
|_:_
|ЮВЕНТУС
|21:45
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|РОМА
|Перенесено
|БОЛОНЬЯ
|_:_
|МІЛАН
Таблиця Серії А після 8-го туру
Читайте також:
УПЛ: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату України з футболу, турнірна таблиця
Гол Довбика приніс "Ромі" непросту перемогу над "Динамо" в Лізі Європи (відео)
Гол і два асисти Мудрика допомогли "Челсі" здобути розгромну перемогу в Лізі конференцій (відео)