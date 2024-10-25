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Серія А: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів 9-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

"Інтер" – "Ювентус" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру "Інтер" прийматиме "Ювентус".

25-27 жовтня відбудуться матчі дев'ятого туру італійської Серії А сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинками "Удінезе" – "Кальярі" та "Торіно" – "Комо".

У суботу лідер чемпіонату "Наполі" прийме "Лечче", а "Аталанта" зустрінеться з "Вероною".

В неділю "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського, який продовжує відновлюватися після важкої травми, завітає в гості до "Лаціо".

Того ж дня в центральному поєдинку туру "Інтер" прийматиме "Ювентус", а "Рома" українського форварда Артема Довбика на виїзді позмагається з "Фіорентиною".

Зазначимо, що матч "Болонья" – "Мілан" було перенесено через зливи та повені. Нова дата зустрічі стане відома пізніше.

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
П'ятниця, 25 жовтня
19:30 УДІНЕЗЕ   _:_   КАЛЬЯРІ
21:45 ТОРІНО   _:_   КОМО
Субота, 26 жовтня
16:00 НАПОЛІ   _:_   ЛЕЧЧЕ
21:45 АТАЛАНТА   _:_   ВЕРОНА
Неділя, 27 жовтня
13:30 ПАРМА   _:_   ЕМПОЛІ
16:00 ЛАЦІО   _:_   ДЖЕНОА
16:00 МОНЦА   _:_   ВЕНЕЦІЯ
19:00 ІНТЕР   _:_   ЮВЕНТУС
21:45 ФІОРЕНТИНА   _:_   РОМА
Перенесено
  БОЛОНЬЯ   _:_   МІЛАН

Таблиця Серії А після 8-го туру

Таблиця Серії А після 8-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 8-го туру / Фото: flashscore.ua

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