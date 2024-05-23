Серія А: розклад і результати матчів заключного туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Боротьба за потрапляння до єврокубків та виживання вийшла на фінішну пряму.

23 – 26 травня відбудуться матчі останнього, 38-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він розпочнеться у четвер поєдинком між "Кальярі" та "Фіорентиною". У п'ятницю "Дженоа" Руслана Малиновського прийме "Болонью".

У суботу "Ювентус" на своєму полі зустрінеться з "Монцою", а "Мілан" вдома позмагається із "Салернітаною".

Завершиться тур у неділю: "Наполі" прийме "Лечче", "Емполі" українця Віктора Коваленка на власному стадіоні зійдеться з "Ромою", а "Інтер", який достроково став чемпіоном Італії, завітає в гості до "Верони".

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За один тур до кінця таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (93 очки), який уже забезпечив собі "скудетто".

Другу позицію гарантував собі "Мілан" (74). На третій сходинці – "Болонья" (68), яка вперше від сезону-1964/65 кваліфікувалася до Ліги чемпіонів.

Четвертим йде "Ювентус" (68), який також зіграє наступного сезону в головному клубному євротурнірі. На п'ятому місці, яке теж дає путівку до ЛЧ, перебуває "Аталанта" (66 + матч у запасі). Крім того, "Богиня" виграла Лігу Європи, у фіналі розгромивши "Баєр".

У зоні Ліги Європи йдуть "Рома" (63) та "Лаціо" (60). Восьму позицію, яка дозволяє виступити наступного сезону в Лізі конференцій, посідає "Фіорентина" (54 + матч у запасі).

Достроково шанси зберегти прописку в елітному дивізіоні втратили "Салернітана" (16) та "Сассуоло" (29). Також у зоні вильоту перебуває "Емполі" (33) , який ще може врятуватися від пониження в класі.

Таблиця Серії А після 37-го туру

Таблиця Серії А після 37-го туру / Фото: flashscore.ua

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