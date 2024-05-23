Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Серія А: розклад і результати матчів заключного туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Серія А: розклад і результати матчів заключного туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Фанати "Інтера" святкують завоювання чемпіонства / Фото: Associated Press

Боротьба за потрапляння до єврокубків та виживання вийшла на фінішну пряму.

23 – 26 травня відбудуться матчі останнього, 38-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він розпочнеться у четвер поєдинком між "Кальярі" та "Фіорентиною". У п'ятницю "Дженоа" Руслана Малиновського прийме "Болонью".

У суботу "Ювентус" на своєму полі зустрінеться з "Монцою", а "Мілан" вдома позмагається із "Салернітаною".

Завершиться тур у неділю: "Наполі" прийме "Лечче", "Емполі" українця Віктора Коваленка на власному стадіоні зійдеться з "Ромою", а "Інтер", який достроково став чемпіоном Італії, завітає в гості до "Верони".

Серія А: турнірне становище та розподіл місць у єврокубках на сезон-2024/25

За один тур до кінця таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (93 очки), який уже забезпечив собі "скудетто".

Другу позицію гарантував собі "Мілан" (74). На третій сходинці – "Болонья" (68), яка вперше від сезону-1964/65 кваліфікувалася до Ліги чемпіонів.

Четвертим йде "Ювентус" (68), який також зіграє наступного сезону в головному клубному євротурнірі. На п'ятому місці, яке теж дає путівку до ЛЧ, перебуває "Аталанта" (66 + матч у запасі). Крім того, "Богиня" виграла Лігу Європи, у фіналі розгромивши "Баєр".

У зоні Ліги Європи йдуть "Рома" (63) та "Лаціо" (60). Восьму позицію, яка дозволяє виступити наступного сезону в Лізі конференцій, посідає "Фіорентина" (54 + матч у запасі).

Достроково шанси зберегти прописку в елітному дивізіоні втратили "Салернітана" (16) та "Сассуоло" (29). Також у зоні вильоту перебуває "Емполі" (33) , який ще може врятуватися від пониження в класі.

ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР / 34 ТУР / 35 ТУР / 36 ТУР / 37 ТУР / 38 ТУР
Четвер, 23 травня
21:45 КАЛЬЯРІ   _:_   ФІОРЕНТИНА
П'ятниця, 24 травня
21:45 ДЖЕНОА   _:_   БОЛОНЬЯ
Субота, 25 травня
19:00 ЮВЕНТУС   _:_   МОНЦА
21:45 МІЛАН   _:_   САЛЕРНІТАНА
Неділя, 26 травня
19:00 АТАЛАНТА   _:_   ТОРІНО
19:00 НАПОЛІ   _:_   ЛЕЧЧЕ
21:45 ВЕРОНА   _:_   ІНТЕР
21:45 ЕМПОЛІ   _:_   РОМА
21:45 ЛАЦІО   _:_   САССУОЛО
21:45 ФРОЗІНОНЕ   _:_   УДІНЕЗЕ

Таблиця Серії А після 37-го туру

Таблиця Серії А після 37-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 37-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

УЄФА визначив місця проведення фіналів єврокубків у сезоні-2025/26

Мудрик залишився без тренера: "Челсі" несподівано розпрощався з Почеттіно

Офіційно: легендарний футболіст "Реала" завершить кар'єру після Євро-2024

Повʼязані теми:

Наступна публікація