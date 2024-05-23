Серія А: розклад і результати матчів заключного туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Боротьба за потрапляння до єврокубків та виживання вийшла на фінішну пряму.
23 – 26 травня відбудуться матчі останнього, 38-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.
Він розпочнеться у четвер поєдинком між "Кальярі" та "Фіорентиною". У п'ятницю "Дженоа" Руслана Малиновського прийме "Болонью".
У суботу "Ювентус" на своєму полі зустрінеться з "Монцою", а "Мілан" вдома позмагається із "Салернітаною".
Завершиться тур у неділю: "Наполі" прийме "Лечче", "Емполі" українця Віктора Коваленка на власному стадіоні зійдеться з "Ромою", а "Інтер", який достроково став чемпіоном Італії, завітає в гості до "Верони".
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За один тур до кінця таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (93 очки), який уже забезпечив собі "скудетто".
Другу позицію гарантував собі "Мілан" (74). На третій сходинці – "Болонья" (68), яка вперше від сезону-1964/65 кваліфікувалася до Ліги чемпіонів.
Четвертим йде "Ювентус" (68), який також зіграє наступного сезону в головному клубному євротурнірі. На п'ятому місці, яке теж дає путівку до ЛЧ, перебуває "Аталанта" (66 + матч у запасі). Крім того, "Богиня" виграла Лігу Європи, у фіналі розгромивши "Баєр".
У зоні Ліги Європи йдуть "Рома" (63) та "Лаціо" (60). Восьму позицію, яка дозволяє виступити наступного сезону в Лізі конференцій, посідає "Фіорентина" (54 + матч у запасі).
Достроково шанси зберегти прописку в елітному дивізіоні втратили "Салернітана" (16) та "Сассуоло" (29). Також у зоні вильоту перебуває "Емполі" (33) , який ще може врятуватися від пониження в класі.
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР / 31 ТУР / 32 ТУР / 33 ТУР / 34 ТУР / 35 ТУР / 36 ТУР / 37 ТУР / 38 ТУР
|Четвер, 23 травня
|21:45
|КАЛЬЯРІ
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|П'ятниця, 24 травня
|21:45
|ДЖЕНОА
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|Субота, 25 травня
|19:00
|ЮВЕНТУС
|_:_
|МОНЦА
|21:45
|МІЛАН
|_:_
|САЛЕРНІТАНА
|Неділя, 26 травня
|19:00
|АТАЛАНТА
|_:_
|ТОРІНО
|19:00
|НАПОЛІ
|_:_
|ЛЕЧЧЕ
|21:45
|ВЕРОНА
|_:_
|ІНТЕР
|21:45
|ЕМПОЛІ
|_:_
|РОМА
|21:45
|ЛАЦІО
|_:_
|САССУОЛО
|21:45
|ФРОЗІНОНЕ
|_:_
|УДІНЕЗЕ
Таблиця Серії А після 37-го туру
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