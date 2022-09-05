Серьогіна, Терлюга та ще четверо українських каратистів вибороли нагороди на етапі Прем’єр-ліги

У Баку відбувся останній цього року етап Прем’єр-ліги WKF з карате, на якому збірна України виборола шість нагород.

Українські каратисти вдало виступили на етапі Прем’єр-ліги WKF у Баку.

Українці вибороли 6 нагород — 3 "бронзи", 2 "срібла" та 1 "золото".

Чемпіонкою у ваговій категорії до 61 кг стала Аніта Серьогіна. "Срібло" - у Анжеліки Терлюги (55 кг) та Анастасії Степашко (+68 кг). "Бронзу" вибороли Галина Мельник (68 кг), Андрій Заплітний (75 кг) та Різван Талібов (+84 кг).

Нагадаємо, що в липні Серьогіна та Терлюга стали чемпіонками Всесвітніх ігор-2022.

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