-
Проспорт
- 27
- 1 хв
Серветт – Шахтар: букмекери зробили прогноз на матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій
Український клуб є фаворитом як другої гри, так і двоматчевої дуелі.
У четвер, 28 серпня, донецький "Шахтар" зіграє проти швейцарського "Серветта" в матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26.
Поєдинок відбудеться на арені "Стад де Женев" у швейцарському місті Женева. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Перший поєдинок між командами відбувся 21 серпня у польському Кракові та завершився внічию 1:1.
Прогноз букмекерів на матч Серветт – Шахтар
Фаворитом поєдинку-відповіді букмекери вважають "Шахтар". На перемогу підопічних Арди Турана приймаються ставки з коефіцієнтом 1,65. Нічия – 4,20. Виграш "Серветта" – 4,55.
У двоматчевій дуелі аналітики також віддають перевагу "гірникам" – на вихід донецького клубу до наступної стадії можна поставити з коефіцієнтом 1,32. Підсумковий тріумф швейцарської команди – 3,15.
Переможець протистояння вийде до основної стадії Ліги конференцій, а переможений вилетить з єврокубків.
Жеребкування основних раундів Ліги Європи та Ліги конференцій відбудеться у п'ятницю, 29 серпня. Початок церемонії – о 14:00 за київським часом.