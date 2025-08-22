Серветт – Шахтар: букмекери зробили прогноз на матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій

"Шахтар" – "Серветт" / © ФК Шахтар

У четвер, 28 серпня, донецький "Шахтар" зіграє проти швейцарського "Серветта" в матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на арені "Стад де Женев" у швейцарському місті Женева. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Перший поєдинок між командами відбувся 21 серпня у польському Кракові та завершився внічию 1:1.

Прогноз букмекерів на матч Серветт – Шахтар

Фаворитом поєдинку-відповіді букмекери вважають "Шахтар". На перемогу підопічних Арди Турана приймаються ставки з коефіцієнтом 1,65. Нічия – 4,20. Виграш "Серветта" – 4,55.

У двоматчевій дуелі аналітики також віддають перевагу "гірникам" – на вихід донецького клубу до наступної стадії можна поставити з коефіцієнтом 1,32. Підсумковий тріумф швейцарської команди – 3,15.

Переможець протистояння вийде до основної стадії Ліги конференцій, а переможений вилетить з єврокубків.

Жеребкування основних раундів Ліги Європи та Ліги конференцій відбудеться у п'ятницю, 29 серпня. Початок церемонії – о 14:00 за київським часом.