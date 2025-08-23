ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
46
Час на прочитання
1 хв

Серветт – Шахтар: де і коли дивитися матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій

Поєдинок відбудеться 28 серпня у швейцарському місті Женева.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтар" – "Серветт"

"Шахтар" – "Серветт" / © ФК Шахтар

У четвер, 28 серпня, донецький "Шахтар" зіграє проти швейцарського "Серветта" в матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на арені "Стад де Женев" у швейцарському місті Женева. Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Перша гра між командами відбулася 21 серпня у польському Кракові та завершилася внічию 1:1.

Де дивитися матч Серветт – Шахтар

Матч "Серветт" – "Шахтар" у прямому ефірі покаже телеканал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до основної стадії Ліги конференцій, а переможений вилетить з єврокубків.

Жеребкування основних раундів Ліги Європи та Ліги конференцій відбудеться у п'ятницю, 29 серпня. Початок церемонії – о 14:00 за київським часом.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie