Серветт – Шахтар: де і коли дивитися матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій
Поєдинок відбудеться 28 серпня у швейцарському місті Женева.
У четвер, 28 серпня, донецький "Шахтар" зіграє проти швейцарського "Серветта" в матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26.
Поєдинок відбудеться на арені "Стад де Женев" у швейцарському місті Женева. Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Перша гра між командами відбулася 21 серпня у польському Кракові та завершилася внічию 1:1.
Де дивитися матч Серветт – Шахтар
Матч "Серветт" – "Шахтар" у прямому ефірі покаже телеканал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Переможець двоматчевого протистояння вийде до основної стадії Ліги конференцій, а переможений вилетить з єврокубків.
Жеребкування основних раундів Ліги Європи та Ліги конференцій відбудеться у п'ятницю, 29 серпня. Початок церемонії – о 14:00 за київським часом.