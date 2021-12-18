Серйозна помилка: російська збірна отримала дискваліфікацію за естафету

Спортсменка зробила 9 пострілів на одному вогневому рубежі.

Збірна Росії була дискваліфікована у змішаній естафеті на етапі юніорського кубка IBU у Мартеллі (Італія).

Причиною дискваліфікації стало використання більшої кількості додаткових набоїв, ніж це дозволялося правилами.

Помилка під час естафети на другому етапі допустила Кіра Дюжева. Росіяни завершили гонку на п'ятому місці, але їх зрештою дискваліфікували. Дюжева використала чотири патрони замість трьох.

До складу команди входили Аміна Іванова, Кіра Дюжева, Олексій Зубарьов та Олексій Ковальов.

Гонку виграла збірна Німеччини. Друге місце посіла Італія, а третє - Чехія. Україна у складі Олександри Меркушиної, Олени Городної, Романа Боровика та Дмитра Грущака фінішувала сьомою, але завдяки дискваліфікації Росії піднялася на шосте місце.

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