Серйозна проблема для Реброва: один з лідерів збірної України тренувався окремо перед грою з Грузією

Півзахисник донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко тренувався поза загальною групою збірної України перед матчем 3-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 проти команди Грузії.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, у вівторок, 8 жовтня, національна команда у польському місті Познань майже в повному складі готувалася до прийдешнього поєдинку.

Збірна України з футболу / Фото: УАФ

Збірна України з футболу / Фото: УАФ

Однак Степаненко працював окремо від загальної групи футболістів, оскільки має пошкодження медіальної колатеральної зв'язки колінного суглобу. Тож участь його у поєдинку проти Грузії залишається під питанням.

Тарас Степаненко / Фото: УАФ

Таким чином, перед головним тренером "синьо-жовтих" Сергієм Ребровим постала серйозна проблема, кого випустити на позиції опорного півзахисника в матчі з Грузією. Єдиним номінальним опорником залишається новачок збірної Іван Калюжний, якого довикликали замість травмованого Володимира Бражка.

Поєдинок Україна – Грузія відбудеться у п'ятницю, 11 жовтня, на стадіоні "Enea Arena" у польському місті Познань. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу буде доступна на нашому сайті.

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Нагадаємо, у сезоні Ліги націй-2024/25 збірна України виступає у Дивізіоні B, де її суперниками є Чехія, Грузія та Албанія. У стартових турах українці зазнали поразок від Албанії (1:2) та Чехії (2:3), а відтак посідають останнє місце у своїй групі, не набравши жодного очка.

Грузія з 6 очками лідирує у квартеті – команда Віллі Саньйоля розпочала турнір перемогами над чехами (4:1) та албанцями (1:0). Албанія та Чехія, які мають у своєму активі по 3 бали, 11 жовтня зустрінуться у Празі.

Зазначимо, що після очного поєдинку українська збірна в 4-му турі Ліги націй 14 жовтня у Вроцлаві зіграє з Чехією, а Грузія того ж дня прийме Албанію.

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