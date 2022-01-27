Серйозна травма воротаря, гол бразильця: "Динамо" нічиєю завершило перший зимовий збір (відео)

"Біло-сині" розписали нічию з норвезьким "Буде-Глімтом".

Київське "Динамо" провело останній контрольний поєдинок на першому навчально-тренувальному зборі в Іспанії. Підопічні Мірчі Луческу зіграли внічию з норвезьким "Буде-Глімтом" - 1:1.

Команди обмінялися голами в першому таймі. На 20-й хвилині "біло-синіх" вивів уперед бразильський вінгер Вітінью.

Однак чемпіон Норвегії швидко відігрався. На 38-й хвилині за "Буде-Глімт" відзначився нігерійський нападник Віктор Боніфас. Більше голів команди в цій зустрічі не забили і розійшлися миром.

На жаль, у другому таймі на полі стався неприємний інцидент. Травму отримав воротар київського клубу Руслан Нещерет. Форвард суперників заїхав ногою в обличчя 20-річному українському голкіперу, розбивши йому ніс. У результаті Нещерет залишив поле, аби уникнути серйозних проблем зі здоров'ям.

Раніше на зборах в Іспанії підопічні Луческу розбили клуб іспанської Сегунди B "Атлетіко Пульпіленьйо" (4:0), розгромили люксембурзький "Расінг Уніон" (4:0) та перемогли клуб іспанської Сегунди B "Реал Мурсію" (3:1).

"Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці , відставши від "Шахтаря" на два бали.

, відставши від "Шахтаря" на два бали. У першому матчі після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець".

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