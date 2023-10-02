Серйозна втрата для збірної України: Циганков пропустить матчі з Північною Македонією та Мальтою

Український вінгер вибув на місяць через травму.

Півзахисник "Жирони" Віктор Циганков не допоможе збірній України у жовтневих матчах відбору на Євро-2024 з Північною Македонією та Мальтою.

Як повідомила пресслужба каталонського клубу у Twitter, 25-річний українець вибув на місяць через травму, яку отримав під час поєдинку 8-го туру іспанської Ла Ліги з мадридським "Реалом".

У Циганкова діагностували пошкодження двоголового м'яза стегна правої ноги. Таким чином, Віктор точно пропустить наступний матч "Жирони" в Ла Лізі проти "Кадіса", який відбудеться 7 жовтня.

Також він не зіграє за збірну України в матчах кваліфікації Євро-2024 з Північною Македонією (14 жовтня) та Мальтою (17 жовтня).

Зазначимо, що цього сезону Циганков провів 8 матчів за "Жирону" в чемпіонаті Іспанії, в яких відзначився одним голом та одним асистом.

Після розгромної поразки від "Реала" (0:3) команда Циганкова та Артема Довбика з 19 очками опустилася на третю позицію в Ла Лізі. "Жирону" випереджають "Реал" (21 пункт) і "Барселона" (20 балів).

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