Серйозна втрата: Зінченко не допоможе збірній у вересневих матчах Ліги націй

У п'ятницю, 16 вересня, національна команда України розпочинає у Варшаві підготовчий збір до матчів Ліги націй. До команди не зможе приєднатися півзахисник "Арсеналу" Олександр Зінченко.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Зазначається, що під час тренування у складі "канонірів" отримав ушкодження литкового м’язу, на лікування та відновлення після якого знадобиться близько двох тижнів.

Зінченко особисто повідомив про це головного тренера збірної України Олександра Петракова.

Склад збірної України

Воротарі: Дмитро Різник ("Ворскла" Полтава), Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін ("Шахтар" Донецьк), Євген Волинець ("Колос" Ковалівка).

Захисники: Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Ілля Забарний (усі — "Динамо" Київ), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко (усі — "Шахтар" Донецьк), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Тарас Качараба ("Славія", Чехія), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик, Олександр Зубков (усі — "Шахтар" Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков (обидва — "Динамо" Київ), Олександр Піхальонок (СК "Дніпро-1" Дніпро), Андрій Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЕ), Руслан Маліновський ("Аталанта", Італія), Віктор Коваленко ("Спеція", Італія), Данило Ігнатенко ("Бордо", Франція).

Нападники: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгія), Артем Довбик (СК "Дніпро-1" Дніпро).

Резерв: Артем Бєсєдін ("Динамо" Київ), Олексій Гуцуляк, Едуард Сарапій (обидва — СК "Дніпро-1" Дніпро), Єгор Назарина ("Зоря" Луганськ).

У вересні Україна проведе три поєдинки Ліги націй. "Синьо-жовті" зіграють із Шотландією 21-го та 27 вересня та з Вірменією - 24-го.

За підсумками чотирьох турів збірна України лідирує в квартеті з 7 очками. У своєму стартовому матчі Ліги націй-2022/23 "синьо-жовті" мінімально здолали Ірландію (1:0) , після чого колектив Петракова в Польщі розбив Вірменію (3:0) та звів до нічиєї гру з ірландцями (1:1) ;

, після чого колектив Петракова в Польщі та ; Після України в таблиці йдуть Шотландія (6 очок), Ірландія (4) та Вірменія (3). Зауважимо, що українці та шотландці провели на одну гру менше.

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