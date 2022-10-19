Серйозна втрата: зірковий португальський футболіст пропустить ЧС-2022

Діогу Жота не зіграє на планетарній першості через травму.

Нападник англійського "Ліверпуля" та збірної Португалії Діогу Жота не візьме участь у Чемпіонаті світу 2022 року через травму гомілки.

Про це повідомив головний тренер "мерсисайдців" Юрген Клопп. На відновлення гравцю знадобиться щонайменше декілька місяців.

"Ми говоримо про місяці. Це триватиме довго. Він розумний хлопець, уже знав про це, коли його забирали з поля. Зрозумів усе на той момент", - передає слова Клоппа Liverpool Echo.

Жота отримав пошкодження під час матчу 11-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) проти " Манчестер Сіті", який завершився перемогою "червоних" - 1:0.

Сам 25-річний футболіст емоційно прокоментував свою травму у Twitter.

"Після такого гарного вечора на "Енфілді" мій закінчився найгіршим чином. В останню мить розбилася моя мрія. Я підтримуватиму клуб і збірну та боротимуся за те, щоб повернутися якнайшвидше. You'll Never Walk Alone", - написав португалець.

After such a good night at Anfield mine ended in the worst way ! In the last minute one of my dreams collapsed

I will be one more supporting from the outside, club and country, and fighting to be back as soon as possible

You'll Never Walk Alone pic.twitter.com/gKssZSnLZ1 — Diogo Jota (@DiogoJota18) October 18, 2022

Відтак, Жота не допоможе збірній Португалії на прийдешньому мундіалі. Додамо, що португальці потрапили до групи H, де їхніми суперниками будуть Гана, Уругвай і Південна Корея.

Зазначимо, що Діогу став не першим зірковим футболістом, який не поїде на ЧС-2022 через травму. Раніше повідомлялося, що турнір пропустить півзахисник "Челсі" та збірної Франції Н'Голо Канте.

ЧС-2022 відбудеться від 20 листопада до 18 грудня в Катарі. У матчі-відкритті світової першості зустрінуться Катар і Еквадор.

Додамо, що ЧС-2022 стане першим в історії футболу, який проводитиметься не влітку, а взимку. Це пов'язано з погодними умовами в країні-господарці, де температура повітря в червні-липні сягає позначки понад 40 градусів.

Нагадаємо, збірна України не зіграє на ЧС-2022. "Синьо-жовті" в фіналі плейоф європейської кваліфікації поступилися Уельсу.

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