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Серйозна заявка на чвертьфінал: "Наполі" в більшості обіграв "Айнтрахт" у Лізі чемпіонів (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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Серйозна заявка на чвертьфінал: "Наполі" в більшості обіграв "Айнтрахт" у Лізі чемпіонів (відео)

Фото: Associated Press

У першому таймі "партенопейці" не реалізували пенальті, але це не завадило їм перемогти.

Італійський "Наполі" на виїзді обіграв німецький "Айнтрахт" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Поєдинок на стадіоні "Дойче банк Парк" у Франкфурті завершився з рахунком 0:2.

Підопічні Лучано Спаллетті могли виходити вперед на 36-й хвилині, однак Хвіча Кварацхелія не реалізував пенальті. Проте вже за чотири хвилини неаполітанці таки досягнули бажаного – відзначився Віктор Осімхен.

У другому таймі "Айнтрахт" залишився у меншості – на 58-й хвилині за грубий фол пряму червону картку заробив Рандаль Коло Муані.

Опинившись у більшості, "Наполі" зумів вдруге вразити ворота суперника. На 65-й хвилині остаточний рахунок у зустрічі встановив Джованні Ді Лоренцо.

Огляд матчу

  • Матч-відповідь між командами буде зіграний у середу, 15 березня, на арені "Дієго Армандо Марадона" в Неаполі.
  • Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 17 березня.

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Дата публікації
Перегляди
83
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