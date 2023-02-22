Серйозна заявка на чвертьфінал: "Наполі" в більшості обіграв "Айнтрахт" у Лізі чемпіонів (відео)

У першому таймі "партенопейці" не реалізували пенальті, але це не завадило їм перемогти.
Італійський "Наполі" на виїзді обіграв німецький "Айнтрахт" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Поєдинок на стадіоні "Дойче банк Парк" у Франкфурті завершився з рахунком 0:2.
Підопічні Лучано Спаллетті могли виходити вперед на 36-й хвилині, однак Хвіча Кварацхелія не реалізував пенальті. Проте вже за чотири хвилини неаполітанці таки досягнули бажаного – відзначився Віктор Осімхен.
У другому таймі "Айнтрахт" залишився у меншості – на 58-й хвилині за грубий фол пряму червону картку заробив Рандаль Коло Муані.
Опинившись у більшості, "Наполі" зумів вдруге вразити ворота суперника. На 65-й хвилині остаточний рахунок у зустрічі встановив Джованні Ді Лоренцо.
Огляд матчу
- Матч-відповідь між командами буде зіграний у середу, 15 березня, на арені "Дієго Армандо Марадона" в Неаполі.
- Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 17 березня.
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