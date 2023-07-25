Серйозне підсилення: "Боруссія" Дортмунд оголосила про трансфер футболіста "Баварії"

Дортмундська "Боруссія" оформила перехід півзахисника "Баварії" Марселя Забітцера.

29-річний австрієць підписав з "чорно-жовтими" контракт до 30 червня 2027 року.

Вартість трансферу склала 19 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Марсель гратиме за дортмундців під 20-м номером.

Marcel Sabitzer joins Borussia Dortmund on a contract until June 30, 2027 pic.twitter.com/nlc1lLcLZ5 — Borussia Dortmund (@BlackYellow) July 24, 2023

Забітцер виступав за "Баварію" від літа 2021 року, коли перейшов з "РБ Лейпцига", де був капітаном команди.

Відтоді австрієць провів за мюнхенський клуб 54 матчі, забив 2 голи і віддав 2 результативні передачі.

Другу частину минулого сезону Забітцер провів на правах оренди в "Манчестер Юнайтед". Австрієць зіграв у 18 матчах за "червоних дияволів", відзначившись трьома голами та однією результативною передачею.

Нагадаємо, чемпіоном Бундесліги сезону-2022/23 у божевільній розв'язці стала "Баварія". Мюнхенці в останньому турі випередили "Боруссію" Дортмунд, яка не зуміла обіграти "Майнц" (2:2).

У першому турі нового розіграшу Бундесліги "джмелі" 19 серпня приймуть "Кельн".

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