Серйозний крок до 1/8 фіналу: збірна Уельсу обіграла Туреччину і вийшла в лідери групи A на Євро-2020

Валлійці обійшли в турнірній таблиці італійців.

Збірна Уельсу обіграла команду Туреччини в матчі 2-го туру групи A на Євро-2020. Поєдинок на "Олімпійському стадіоні" в Баку завершився з рахунком 2:0.

Валлійці могли відкривати рахунок вже на 7-й хвилині, проте голкіпер турків Угурджан Чакир відбив удар з близької відстані у виконанні Аарона Ремзі.

Associated Press

На 24-й хвилині хавбек збірної Уельсу не реалізував ще один момент. Гарет Бейл шикарною передачею вивів його на побачення з Чакиром, але Аарон пробив вище воріт.

Виправився Ремзі на 42-й хвилині. Його знову віч на віч з воротарем турків вивів Бейл, і цього разу 10-й номер валлійців зіграв ідеально, відправивши м'яч повз Чакира.

На 61-й хвилині Бейл міг забивати другий м'яч. Гарет сам заробив пенальті і сам же його виконував, але пробив він вище воріт, зберігши інтригу в матчі.

Associated Press

Але цей промах Бейла турків не врятував. У самій кінцівці валлійці забили другий м'яч. Знову асист зробив Бейл, а автором результативного удару став Коннор Робертс.

Команда Шенола Гюнеша програла другий матч на турнірі і близька до завершення виступу на ньому.

Уельс набрав 4 очки і вийшов у лідери групи, Італія (3 бали і матч у запасі) - друга, Швейцарія (1 і матч у запасі) - третя, Туреччина (0) - четверта.

До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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