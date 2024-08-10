Сестри Алексіїви посіли п'яте місце у фіналі дуетів в артистичному плаванні на Олімпіаді-2024

Сестри Марина та Владислава Алексіїви виступили у фіналі дуетів в артистичному плаванні на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

За довільну програму українки отримали 278,2084 бала та закінчили Олімпіаду на п'ятому місці з результатом 538,6684 бала.

Напередодні вони посіли п'яте місце у технічній програмі дуетів в артистичному плаванні, отримавши оцінку 260,4600 бала. Відставання від третього місця перед довільною програмою складало трохи більше 4,2 бала.

Медалісти Олімпіади визначилися за сумою балів технічної та довільної програм.

Олімпійськими чемпіонками стали китаянки (566,4783 бала), "срібло" взяли британки (558,5367 бала), а "бронзу" – нідерландки (558,396 бала).

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Станом на зараз українські спортсмени виграли на ОІ-2024 одинадцять нагород: три золоті, чотири срібні та чотири бронзові.

"Синьо-жовті" посідають 18-ту позицію в медальному заліку. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Кількість здобутих Україною медалей точно збільшиться вже незабаром, адже просто зараз борчиня вільного стилю Ірина Коляденко проведе сутичку за "золото". Днем раніше вона пробилася до фіналу та гарантувала собі щонайменше "срібло".

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