Сестри Алексіїви здобули ще одне "срібло" на ЧС-2022 з водних видів спорту

Сестри Алексіїви здобули ще одне "срібло" на ЧС-2022 з водних видів спорту

Українські синхроністки Марина та Владислава Алексіїви вдруге вийшли на п'єдестал пошани на чемпіонаті світу-2022 з водних видів спорту, що триває в Будапешті.

21-річні синхроністки посіли друге місце у змаганнях пар у довільній програмі. Українки набрали 94,1667 балів.

"Золото" чемпіонату світу виборов дует з Китаю - Люї і Цяньї Ван (95,5667). "Бронза" у представниць Австрії - Анни-Марії та Ейріні Александрі (92,8).

У рамках чемпіонату світу у Будапешті сестри Алексіїви також виграли "срібло" у дуеті у технічній програмі та золото у командній комбінації. Загалом в активі українок дев'ять нагород світової першості.

На чемпіонаті світу-2022 Україна виграла вже шість медалей: п'ять - в артистичному плаванні та одну - у плаванні (Михайло Романчук, "бронза" на 800-метрівці вільним стилем).

Нагадаємо, що українська синхроністка Марта Федіна стала триразовою призеркою чемпіонату світу-2022 з водних видів спорту, що триває в Будапешті.

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