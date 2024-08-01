Сестри Кіченок на тайбрейку програли у чвертьфіналі парного розряду Олімпіади-2024

Українські тенісистки Людмила і Надія Кіченок не змогли вийти до півфіналу парного розряду Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

У чвертьфінальному матчі сестри Кіченок поступилися восьмим сіяним – іспанському дуету Крістіна Букша / Сара Соррібес Тормо – 3:6, 6:2, 10:12.

Поєдинок тривав 1 годину 43 хвилини. Українки програли перший сет, потім взяли реванш у другому, але зазнали поразки на вирішальному тайбрейку (10:12), хоча вели з рахунком 7:3.

Сестри Кіченок втретє в кар'єрі грали на Олімпіаді. У Ріо-2016 вони вибули вже в першому раунді, а в Токіо-2020 зупинилися у чвертьфіналі.

Зазначимо, що в парному розряді на ОІ-2024 також виступали українки Марта Костюк та Даяна Ястремська, але вони знялися зі змагань і не вийшли на матч 1/8 фіналу.

В одиночному розряді Олімпіади-2024 вже також не залишилося представниць України. Тож можна констатувати, що українські тенісистки завершили виступи на Іграх у Парижі без медалей.

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Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Наразі у скарбничці "синьо-жовтих" дві медалі на ОІ-2024: Ольга Харлан завоювала "бронзу" у фехтуванні на шаблях, а Сергій Куліш здобув "срібло" у кульовій стрільбі.

Українець здобув ще одну медаль на Олімпіаді!

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