Сестри Кіченок у вольовому стилі вийшли до чвертьфіналу парного турніру Олімпіади-2024

Українки продовжать боротися за медаль Ігор у Парижі в парному розряді.

Українські тенісистки Людмила і Надія Кіченок вийшли до чвертьфіналу парного розряду Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

У матчі другого раунду вони здобули перемогу над четвертими сіяними – американським дуетом Даніель Коллінс / Дезіре Кравчик. Поєдинок тривав 1 годину 39 хвилин і завершився вольовою перемогою українок з рахунком 3:6, 6:4, 10:7.

У своєму стартовому матчі Людмила та Надія розбили китаянок Чжан Шуай / Ван Сіньюй – 6:1, 6:4.

У чвертьфіналі сестри Кіченок змагатимуться проти восьмих сіяних – іспанської пари Крістіна Букша / Сара Соррібес Тормо.

Сестри Кіченок втретє в кар/єрі грають на Олімпіаді. У Ріо-2016 вони вибули вже в першому раунді, а в Токіо-2020 дійшли до чвертьфіналу.

Зазначимо, що в парному розряді на ОІ-2024 також виступали українки Марта Костюк та Даяна Ястремська, але вони знялися зі змагань і не вийшли на матч 1/8 фіналу.

В одиночному розряді Костюк просто зараз грає у чвертьфіналі з хорваткою Донною Векич. Марта залишається єдиною представницею України в індивідуальному тенісному турнірі.

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