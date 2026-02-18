Сейв Трубіна увійшов до трійки найкращих за підсумками ігрового дня Ліги чемпіонів

Анатолій Трубін / © Associated Press

Сейв українського воротаря "Бенфіки" Анатолія Трубіна увійшов до трійки найкращих за підсумками ігрового дня Ліги чемпіонів.

Про це повідомила пресслужба організації в соцмережі X.

До топ-3 сейвів за 17 лютого потрапив момент, коли Трубін врятував лісабонців від пропущеного м'яча в першому матчі стикової стадії плейоф проти мадридського "Реала", відбивши удар у дальній кут від Арди Гюлера.

Також до числа найкращих увійшли сейви голкіпера "вершкових" Тібо Куртуа та воротаря ПСЖ Матвія Сафонова в поєдинку з "Монако".

Загалом Анатолій у матчі з "Реалом" зробив шість сейвів і пропустив один гол.

Матч "Бенфіка" – "Реал" завершився з рахунком 0:1 на користь іспанського клубу. Гра-відповідь відбудеться 25 лютого в Мадриді.

Додамо, що цього сезону Трубін провів 37 матчів за "Бенфіку" в усіх турнірах – пропустив 29 голів та 17 разів зберіг свої ворота у недоторканності.

Також Анатолій забив один гол – на останніх секундах поєдинку заключного туру основного раунду Ліги чемпіонів проти "Реала" 24-річний український воротар ударом головою замкнув подачу зі штрафного та вивів португальський клуб до плейоф.

