Сейви Буффона не допомогли: "Інтер" в екстратаймі вибив клуб нижчого дивізіону з Кубка Італії (відео)

Міланський "Інтер" з великими труднощами обіграв "Парму", представника Серії В (другий за силою футбольний дивізіон країни – прим.), в рамках 1/8 фіналу Кубка Італії.

"Хрестоносці" несподівано вийшли вперед на 38-й хвилині після точного удару Станко Юріча. Аж до кінцівки поєдинку гостям вдавалося втримувати переможний рахунок – ворота "Парми" захищав легендарний Джанлуїджі Буффон.

Утім, на 88-й хвилині підопічні Сімоне Індзагі все ж пробили 44-річного Буффона. Гол Лаутаро Мартінеса дозволив "нерадзуррі" перевести матч до екстратаймів.

На 91-й хвилині боснійський форвард "Інтера" Едін Джеко мав чудовий шанс вразити ворота "Парми" ударом з 11-ти метрів, але Буффон врятував свою команду, здійснивши неймовірний сейв.

І все ж, в овертаймі клуб Серії А вирвав перемогу. Вирішальний м'яч за міланців на 110-й хвилині забив Франческо Ачербі.

Огляд матчу

У чвертьфіналі Кубка Італії "Інтер" зустрінеться з переможцем пари "Аталанта" – "Спеція".

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