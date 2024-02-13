Сейви Луніна допомогли "Реалу" здобути перемогу в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

Мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна обіграв "РБ Лейпциг" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок на "Ред Булл Арені" в Лейпцигу завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цій зустрічі було забито на початку другого тайму. На 48-й хвилині Браїм Діас отримав м'яч від Дані Карвахаля на правому фланзі штрафного та красиво пробив у дальній кут.

"Бики" створили чимало моментів, щоб відігратися, проте у воротах "Королівського клубу" впевнено діяв Лунін. Сейви Андрія дозволили команда Карло Анчелотті втримати мінімальну перемогу.

Додамо, що на самому початку гри м'яч все ж побував у воротах Луніна, але гол Беньяміна Шешка після перегляду відеоповтору (VAR) було скасовано через офсайд.

Загалом Лунін упродовж гри проти німецької команди здійснив 9 сейвів.

Огляд матчу "РБ Лейпциг" – "Реал" Мадрид

Зазначимо, що для Луніна це був 17-й поєдинок за "вершкових" у всіх турнірах цього сезону. Сумарно українець пропустив 13 голів та вісім матчів відіграв "на нуль".

Матч-відповідь між клубами відбудеться 6 березня на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді.

Нагадаємо, жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 15 березня.

Читайте також:

"Манчестер Сіті" розібрався із суперником та наблизився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів (відео)

Шахтар – Марсель: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/16 фіналу Ліги Європи

"Челсі" без Мудрика оформив камбек і драматично вирвав перемогу в матчі 24-го туру АПЛ (відео)