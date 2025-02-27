Сейви Луніна допомогли "Реалу" здобути перемогу в першому півфінальному матчі Кубка Іспанії (відео)

"Вершкові" здолали "Реал Сосьєдад", створивши собі перевагу перед грою у відповідь.

Мадридський "Реал" на виїзді обіграв "Реал Сосьєдад" у першому півфінальному матчі Кубка Іспанії сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Аноета" у Сан-Себастьяні завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол "вершкові" забили на 19-й хвилині, коли 18-річний Ендрік вдізначився після передачі Джуда Беллінгема.

Ворота мадридського клубу в цьому матчі захищав українець Андрій Лунін. Він зумів відіграти поєдинок "на нуль", виконавши шість сейвів.

Для 26-річного українського голкіпера це був дев'ятий матч за "Реал" у всіх турнірах нинішнього сезону.

Огляд матчу "Реал Сосьєдад" – "Реал" Мадрид

Поєдинок-відповідь команди проведуть 1 квітня на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді.

Нагадаємо, в іншій півфінальній парі Кубка Іспанії путівку до фіналу розіграють "Барселона" та "Атлетіко", які в першому матчі розійшлися надгольовою нічиєю (4:4).

Чинним володарем Кубка Іспанії є "Атлетик" Більбао. Торік у фіналі баски у серії пенальті перемогли "Мальорку" та вперше за останні 40 років здобули цей трофей.

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