Сейви Луніна не допомогли: "Реал" драматично втратив перемогу над "Атлетіко" в Ла Лізі (відео)

Гол "матрацників" у компенсований час завадив "вершковим" тріумфувати в мадридському дербі.

"Реал" українського голкіпера Андрія Луніна зіграв унічию з "Атлетіко" в центральному матчі 23-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" завершився з рахунком 1:1 .

Рахунок у мадридському дербі було відкрито в першому таймі. На 20-й хвилині Браїм Діас класно розібрався в карному майданчику "матрацників" та пробив повз Яна Облака.

Майже до фінального свистка підопічним Карло Анчелотті вдавалося втримувати перевагу в рахунку й велика заслуга в цьому саме Луніна. Український воротар кілька разів врятував свою команду в складних ситуаціях.

На початку другого тайму м'яч побував у сітці воріт Луніна після удару головою Стефана Савича, але цей гол було скасовано після перегляду відеоповтору (VAR) через те, що Сауль, перебуваючи в офсайді, заважив українцю реагувати на удар.

Однак оформити кліншит Андрій все ж не зумів. На 90+3-й хвилині підопічні Дієго Сімеоне вирвали нічию – Маркос Льоренте забив ударом головою від поперечини.

Після цього матчу "Реал" (58 очок) продовжує лідирувати в Ла Лізі та випереджає найближчого переслідувача – "Жирону" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова – на два бали. "Атлетіко" (48 пунктів) посідає четверте місце.

У наступному турі "вершкові" 10 лютого прийматимуть "Жирону". Днем пізніше "матрацники" на виїзді зіграють проти "Севільї".

Огляд матчу "Реал" – "Атлетіко"

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