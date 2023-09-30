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Сейви Трубіна допомогли "Бенфіці" перемогти "Порту" та стати лідером чемпіонату Португалії (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Сейви Трубіна допомогли "Бенфіці" перемогти "Порту" та стати лідером чемпіонату Португалії (відео)

Анатолій Трубін / Фото: facebook.com/SLBenfica

Український голкіпер вперше провів "сухий" матч за лісабонський клуб.

Український голкіпер "Бенфіки" Анатолій Трубін допоміг своїй команді обіграти "Порту" в центральному матчі 7-го туру чемпіонату Португалії – 1:0.

Уже на 19-й хвилині "дракони" залишилися в меншості – пряму червону картку отримав захисник Фабіу Кардозу.

"Орли" скористалися чисельною перевагою у другому таймі – на 68-й хвилині голом відзначився Анхель Ді Марія. У підсумку саме цей забитий м'яч виявився переможним.

Трубін вийшов у стартовому складі "Бенфіки" та відіграв повний матч, який став для нього першим "сухим" за лісабонський клуб. Упродовж поєдинку 22-річний українець здійснив три сейви.

На 18-й хвилині Анатолій забрав м'яч до рук після удару Галено по центру воріт, на 29-й хвилині не дав Мехді Таремі обіграти себе у штрафному майданчику, а на 40-й хвилині у чудовому стрибку врятував свою команду після потужного дальнього пострілу Пепе під поперечину.

Огляд матчу

Завдяки цій перемозі "Бенфіка" (18 очок) піднялася на перше місце в чемпіонаті Португалії. Лісабонці на два бали випереджають "Порту" та "Спортинг", який має гру в запасі.

Наступного тижня команди проведуть матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. "Бенфіка" 3 жовтня на виїзді зустрінеться з міланським "Інтером", а "Порту" 4 жовтня прийме "Барселону".

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Дата публікації
Перегляди
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