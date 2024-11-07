Сейви Трубіна не врятували "Бенфіку" від поразки проти "Баварії" у Лізі чемпіонів (відео)

Незважаючи на чудовий виступ українського голкіпера, "орли" не везуть очки з Мюнхена.

"Бенфіка" українського воротаря Анатолія Трубіна у гостях поступилася "Баварії" в матчі четвертого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на "Альянц Арені" в Мюнхені завершився перемогою господарів з рахунком 1:0 .

Єдиний гол підопічні Венсана Компані забили в другому таймі. На 67-й хвилині Джамал Мусіала після передачі Гаррі Кейна з кількох метрів ударом головою під поперечину розстріляв ворота Трубіна.

Зазначимо, що упродовж поєдинку мюнхенці завдали 24 удари по воротах "орлів" (у площину – 10). Португальська команда за весь матч лише одного разу пробила по воротах (у площину – 0).

Огляд матчу "Баварія" – "Бенфіка"

Після цієї перемоги "Баварія" з 6 очками піднялася на 17-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. "Бенфіка" з 6 балами опустилася на 19-ту позицію.

У наступному турі мюнхенський клуб 26 листопада прийме ПСЖ, а лісабонці днем пізніше на виїзді позмагаються з "Монако".

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Читайте також:

"Арсенал" із Зінченком програв "Інтеру" в матчі Ліги чемпіонів (відео)

Сім голів на двох: "Барселона" розтрощила сербський клуб у Лізі чемпіонів (відео)

"Атлетіко" на останніх секундах вирвав перемогу над ПСЖ у Лізі чемпіонів (відео)