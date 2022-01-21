"Сфолив" на відстані: арбітр покарав зірку "Реала" після кричущої симуляції суперника - епічне відео

По-справжньому безглузде суддівське рішення.

Курйозний інцидент трапився у матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії між мадридським "Реалом" та "Ельче".

На 78-й хвилині гри півзахисник "Ельче" Тете Моренте неподалік від власного штрафного майданчика намагався перехопити м'яч у гравців "вершкових". Він виконав так званий фінт Зідана, але втратив рівновагу та опинився на газоні.

Однак головний арбітр зустрічі Хорхе Фігероа Васкес вирішив, що падіння футболіста "Ельче" сталося через контакт з хавбеком "Реала" Тоні Кроосом. Рефері призначив штрафний удар на користь господарів.

На повторах прекрасно видно, що зірка "Королівського клубу" навіть не торкнувся суперника, а падіння відбулося за пів метра від нього. Німець справедливо висловив обурення на адресу рефері, але той був невблаганним і показав футболісту "Реала" жовту картку.

Yellow card for Kroos pic.twitter.com/0ppdWQCOXK — ESPN FC (@ESPNFC) January 20, 2022

Поєдинок завершився перемогою "вершкових" в овертаймі (2:1). Команда Карло Анчелотті поступалася в рахунку, але навіть у меншості зуміла здійснити камбек. Український голкіпер Андрій Лунін провів на полі всі 120 хвилин.

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