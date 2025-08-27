Шабанов у подкасті Дениса Бойка: виховання Кварцяним, образа на Луческу, наклеп у "Поліссі", пропозиція "Шахтаря"

Денис Бойко та Артем Шабанов

У новому випуску YouTube-шоу Дениса Бойка захисник та чинний гравець "Металіста 1925" Артем Шабанов. На подкасті Артем розповів про свої кар'єрні кроки в українських, польському та угорському клубах, роботу з легендарним тренером Кварцяним та про плани на майбутнє.

Дивіться повний випуск тут або у плеєрі нижче.

"Батьки здали на футбол": про те, як Артем Шабанов почав займатись з м'ячем

Першою футбольною школою для Артема стала ДЮФШ "Динамо" ім. Валерія Лобановського, де він навчався до 15 років. За словами футболіста, його звідти "попросили", і він перейшов до школи клубу "Арсенал", де, погравши рік, йому запропонували професійний контракт з дублем ФК на 4 роки.

Потрапити до основної команди Артемові вдалось у 20 років, а дебютувати у 21, зігравши в Прем'єр-лізі лише два матчі.

"Потім команда розвалилась. Це було восени, ми зіграли ці два матчі, і сказали, що немає фінансування, ніхто не буде платити за виїзд на гру. Хлопці хотіли їхати на своїх машинах, але ідея відпала. Після цього нас зібрали в кабінеті "Арсенала", щось там обговорювали, аби хтось поступився в зарплатах, але це не допомогло. Футболісти почали розбігатись, і цей клуб закрили".

Робота з Кварцяним: "Приїжджай, я зліплю з тебе футболіста"

Після "Арсенала" Артем переїхав до Луцька, де три роки грав за "Волинь". Стати частиною "Волині" Артему Шабанову запропонував головний тренер клубу Віталій Кварцяний. Пропозиція тренера була єдиною після роботи з "Арсеналом", але перший час Артем відмовлявся їхати до Луцька через репутацію Кварцяного і його методи роботи з футболістами.

"Третій дзвінок: "Ми тобі взяли квитки, давай їдь до нас". А я уже місяць сиджу, нічого не роблю, і погодився. Перший місяць він людину не рухає, "ти – Пеле!", а потім як почне! В Ялті мене о 6:00 розбудили на пробіжку – 45 хвилин і 15 на розтяжку, а потім на сніданок. Після сніданку я ще не дійшов до номера, аби зняти з себе форму, покликали на наступне тренування на поле. Після обіду, за годину-дві, було третє тренування. От так я 6 днів потренувався і сказав, що в мене університет, треба їхати, хоч сам на заочному вчився".

Віталій Кварцяний був задоволений результатами футболіста, тож за кілька місяців Артем підписав контракт з "Волинню" на три роки, бо інших пропозицій не було. Цей час був "футбольною школою", після якої адаптація в професійному футболі була непотрібною.

"Мене рази три виганяв з команди, а потім повертав. Не сподобалась гра, на тренуванні щось – до дублю, там потренуйся, наберись характеру і повертайся".

"Люблю людей, які розбираються в футболі": про кар'єрні кроки Артема Шабанова

Після закінчення контракту з "Волинню" Артем розпочав процес оформлення трансферу до львівських "Карпат", але 2017 року підписав контракт зі "Сталлю" Кам'янське, а згодом став частиною донецького "Олімпіка".

У січні 2018 року футболіст підписав контракт з київським "Динамо" на 4 роки, а від сезону-2019/20 став основним захисником киян. Взимку 2021 року киянин на правах оренди перейшов до варшавської "Легії", а від 2022 до 2023 року був футболістом угорського клубу "Фегервар". Після Угорщини Артем повернувся до України та підписав контракт з "Поліссям", де грав разом з Денисом Бойком.

"Команда пішла на спад, коли з'явились нові люди. Прийшли "футбольні експерти", які почали робити трансфери, розповідали, кому як грати, що робити. Мені сказали, що я пускаю гниль у колектив, я не дуже добра людина, розвалюю команду зсередини, і мене треба прибирати. Мені було дуже неприємно і ніяково, я говорив про це з президентом клубу, він сказав не звертати на це увагу, але все одно з клубу мене попросили".

Два місяці тому, 27 червня, Артем став гравцем "Металіста 1925", підписавши з харківським клубом контракт на рік з можливістю пролонгації ще на рік.

Шабанов у національній збірній України

У національній збірній України Артем Шабанов зіграв 2 матчі. Дебют відбувся 2017 року під час гри зі Словенією – тоді на полі футболіст провів лише 15 хвилин, а останній матч зіграв 2019 року проти Естонії.

"Була одна товариська зустріч, яка мене дуже здивувала. Це була гра проти Албанії – ми тоді 4:0 вигравали після першого тайму, і всіх міняють, лише двох залишають. І це були ми з тобою. Я не розумію, чому так".

Футболіст каже, що хотілося б зіграти більше матчів, бо він був частиною збірної два роки, але оскільки тренер відповідає за результат, тож як він бачить – так і робив.

Плани на майбутнє та футбольна мрія

Сьогодні Артем є гравцем "Металіста 1925" і планує грати ще щонайменше 4 роки – поки відчуває, що має для цього ресурс.

"Я хочу зіграти в Лізі конференцій чи в Лізі Європи у складі "Металіста 1925", аби ще раз пограти в єврокубках".

Артем каже, що хотів би знову стати частиною збірної України. Думав, це станеться, коли грав за "Олександрію", коли була стабільна гра і хороші результати, але не запросили.

"Я задоволений своєю кар'єрою не до кінця. Можна було в "Динамо" краще грати – там були періоди не дуже стабільної та яскравої гри, в Угорщині можна було краще. У "Поліссі" був непоганий період".

Нагадаємо, що інтерв'ю з Артемом Шабановим вийшло на YouTube-каналі нового проєкту від 1+1 media, ведучим якого став Денис Бойко – ексголкіпер "Динамо", "Дніпра" й збірної України. Це майданчик для глибоких розмов з людьми, які творять історію українського спорту.

Гостями шоу вже були Руслан Ротань , Іван Петряк , Сергій Шищенко та інші. Нові випуски виходять щотижня на YouTube-каналі Дениса Бойка.