"Шахтар" – "Барселона": стали відомі стартові склади на матч Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" і каталонська "Барселона" назвали стартові склади на матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, який сьогодні, 7 листопада, відбудеться на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі.

"Шахтар": Різник, Гочолеішвілі, Бондар, Ракицький, Матвієнко, Степаненко, Зубков, Криськів, Судаков, Невертон, Сікан.

Запасні: Рудько, Лемкін, Чигринський, Азаров, Міроші, Кастільо, Егіналду, Швед, Топалов, Назарина, Кащук, Келсі.

"Барселона": тер Штеген, Канселу, Араухо, Крістенсен, Алонсо, Гаві, Ромеу, Гюндоган, Рафінья, Левандовські, Ферран Торрес.

Запасні: Бальде, Мартінес, Педрі, Пенья, Феліш, Кунде, Астралага, Касадо, Ямал, Фермін Лопес.

Поєдинок між "Шахтарем" і "Барселоною" розпочнеться о 19:45 за київським часом. На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Барселона".

Після трьох турів "Барселона" з 9 очками очолює групу H. На другій позиції – "Порту" (6), третій – "Шахтар" (3), останній – "Антверпен" (0).

В іншому матчі 4-го туру групи H "Порту" на своєму полі зіграє з "Антверпеном". Цей поєдинок також відбудеться 7 листопада, але о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, до плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

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