Шахтар – Чорноморець, Полісся – Ворскла: де дивитися і ставки букмекерів на півфінали Кубка України

Аналітики прогнозують, що до фіналу турніру вийдуть донецький і житомирський клуби.

3 та 4 квітня будуть зіграні матчі 1/2 фіналу Кубка України з футболу сезону-2023/24.

Першого фіналіста національного кубка визначать донецький "Шахтар" та одеський "Чорноморець". Гра відбудеться у середу, 3 квітня, у Львові. Початок – о 18:00.

Днем пізніше другу путівку до вирішального матчу турніру розіграють житомирське "Полісся" та полтавська "Ворскла". Команди зустрінуться у Житомирі, стартовий свисток пролунає о 18:00.

Де дивитися матчі Шахтар – Чорноморець та Полісся – Ворскла

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Прогнози букмекерів на матч Шахтар – Чорноморець

Букмекерські контори очікувано вважають абсолютним фаворитом поєдинку "Шахтар". На перемогу донеччан в основний час приймаються ставки з коефіцієнтом 1,35. Нічия – 6,10. Виграш одеситів за підсумками 90 хвилин гри – 10,00.

На прохід "гірників" до фіналу можна поставити з коефіцієнтом 1,16. Вихід "моряків" до головного матчу турніру – 5,80.

Прогнози букмекерів на матч Полісся – Ворскла

У цьому протистоянні букмекери віддають перевагу житомирському клубу. Перемога "Полісся" в основний час оцінена коефіцієнтом 1,75. Нічия – 4,20. Тріумф полтавців за підсумками 90 хвилин зустрічі – 4,65.

На те, що "Полісся" стане фіналістом турніру, пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,45. Підсумковий успіх "Ворскли" – 2,85.

Фінал Кубка України-2023/24 відбудеться 15 травня на стадіоні "Авангард" у Рівному.

Нагадаємо, останнім переможцем Кубка України є київське "Динамо", яке у фіналі сезону-2020/21 обіграло "Зорю" (1:0). У кампанії-2021/22 турнір було завершено достроково через повномасштабне військове вторгнення Росії до України, а минулого сезону розіграш національного кубка взагалі не проводився.

Захистити звання чинного володаря трофею "біло-сині" вже точно не зможуть. В 1/8 фіналу столична команда ще під керівництвом Мірчі Луческу зазнала сенсаційної поразки від "Оболоні" та вилетіла з турніру.

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