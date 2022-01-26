"Шахтар" цікавиться 16-річним бразильським вундеркіндом, за нього український клуб готовий викласти чималі гроші

Гравець зможе перебратися до Європи, коли йому виповниться 18 років.

Донецький " Шахтар " має намір придбати юного футболіста бразильського "Флуміненсе" - Артура.

Про це повідомляє Netflu.

Зазначається, що за цього 16-річного виконавця "гірники" готові віддати десять мільйонів євро.

Утім, посередник, який представляє інтереси "Шахтаря" у Бразилії, рекомендує почекати з трансфером Артура. Він хоче поспостерігати за розвитком гравця у Бразилії та оцінити його виступи за "Флуміненсе" 2022 року. До того ж, Артур зможе переїхати до Європи, лише коли йому виповниться 18 років.

У березні минулого року Артур підписав свій перший професійний контракт із "Флуміненсе", розрахований на п'ять років. В активі хавбека виступи - за юнацькі збірні Бразилії. На професійному рівні Артур провів лише один матч у чемпіонаті штату Каріока