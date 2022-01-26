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"Шахтар" цікавиться 16-річним бразильським вундеркіндом, за нього український клуб готовий викласти чималі гроші

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"Шахтар" цікавиться 16-річним бразильським вундеркіндом, за нього український клуб готовий викласти чималі гроші

netflu.com.br

Гравець зможе перебратися до Європи, коли йому виповниться 18 років.

Донецький "Шахтар" має намір придбати юного футболіста бразильського "Флуміненсе" - Артура.

Про це повідомляє Netflu.

Зазначається, що за цього 16-річного виконавця "гірники" готові віддати десять мільйонів євро.

Утім, посередник, який представляє інтереси "Шахтаря" у Бразилії, рекомендує почекати з трансфером Артура. Він хоче поспостерігати за розвитком гравця у Бразилії та оцінити його виступи за "Флуміненсе" 2022 року. До того ж, Артур зможе переїхати до Європи, лише коли йому виповниться 18 років.

У березні минулого року Артур підписав свій перший професійний контракт із "Флуміненсе", розрахований на п'ять років. В активі хавбека виступи - за юнацькі збірні Бразилії. На професійному рівні Артур провів лише один матч у чемпіонаті штату Каріока

  • За Артуром також слідкують й два гранди АПЛ - "Ліверпуль" та "Манчестер Сіті";
  • До "Шахтаря" взимку вже приєдналися двоє бразильців - Давід Нерес та Вінісіус Тобіас.
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