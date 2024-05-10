Шахтар – Динамо: онлайн-трансляція матчу претендентів на чемпіонство УПЛ

У суботу, 11 травня, відбудеться центральний матч 28-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) між донецьким "Шахтарем" та київським "Динамо".

Всеукраїнське футбольне дербі відбудеться на "Арені Львів". Гра розпочнеться о 18:00.

За три тури до кінця сезону "гірники" (67 очок) лідирують в УПЛ, випереджаючи "біло-синіх" на чотири бали. У разі перемоги донецький клуб достроково стане чемпіоном.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку "Шахтар" – "Динамо".