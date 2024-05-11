"Шахтар" – "Динамо": стали відомі стартові склади на українське Класико

Всеукраїнське футбольне дербі розпочнеться на "Арені Львів" о 18:00.
Донецький "Шахтар" та київське "Динамо" оголосили стартові склади на центральний матч 28-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ), який сьогодні, 11 травня, відбудеться на "Арені Львів".
"Шахтар": Різник, Азаров, Матвієнко, Бондар, Конопля, Бондаренко, Криськів, Судаков, Зубков, Кевін, Сікан
Запасні: Рудько, Міроші, Педрінью, Ракицький, Гочолейшвілі, Степаненко, Назарина, Егіналдо, Швед, Марлон, Невертон, Траоре
"Динамо": Бущан, Вівчаренко, Попов, Дячук, Тимчик, Бражко, Шапаренко, Буяльський, Волошин, Кабаєв, Ванат
Запасні: Нещерет, Дубінчак, Михавко, Сирота, Караваєв, Шепелєв, Андрієвський, Царенко, Беніто, Діалло, Ярмоленко, Пономаренко
Всеукраїнське футбольне дербі розпочнеться о 18:00. На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Динамо".
За три тури до кінця сезону "гірники" (67 очок) очолюють таблицю УПЛ, випереджаючи "біло-синіх" на чотири бали. У разі перемоги в Класичному донецький клуб достроково стане чемпіоном.
Читайте також:
Шахтар – Динамо: де дивитися і ставки букмекерів на Класичне
Помер відомий український спортивний журналіст і коментатор Сергій Савелій
"Минай" з божевільним камбеком вирвав перемогу над "Ворсклою" та відштовхнувся від дна УПЛ (відео)